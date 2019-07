Petiţiile ciudate care circulă pe Internet după crimele din Caracal: se cere pedeapsa cu moartea. De ce e imposibil să se aplice

„Pedeapsa cu moartea a fost abolită prin Decretul-lege nr. 6 din 7 ianuarie 1990 şi decizia fiind cuprinsă în Constituţia României din 1991, reconfirmată. De asta avem nevoie de pedeapsa cu moartea, pentru aceste creaturi profund defecte şi ireparabile. Merită această bestie indulgenţă? Cerem modificare codului penal prin inasprirea pedepselor pentru viol, pedofilie si crima. Modificare articolului 218, (1) introducerea pedepsei de 25-50 de ani de inchisoare pentru viol, in loc (3-10 ani) inchisoare cat este in prezentul cod si pedeapsa cu moartea pentru crime odioase comise de criminali care NU mai pot fi reintegrati in societate! Anii de închisoare, sau pedeapsa cu moartea, ar trebui aplicate, în funcţie de gravitatea criminalităţii/faptei. Pedeapsa capitala trebuie aplicata ca masura extraordinara in cazuri similare bestiei/scursurii care deliberat a ucis niste copile!” se arată în descrierea petiţiei care cere reintroducerea pedepsei cu moartea.