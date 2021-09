Maternitatea Bucur devine din nou unitate exclusiv COVID-19. Medic: „Suntem consternaţi că nu putem să ne urmărim pacientele. Nu există nicăieri în lume spital exclusiv COVID”

Maternitatea Bucur a fost unitate exclusiv COVID din 15 martie 2020 până pe 3 iulie 2021. Medicul a explicat că împreună cu colegii au putut vedea o înştiinţare în care scrie clar că la Maternitatea Bucur nu mai pot fi aduse urgenţele non-COVID.



“De ieri nu mai internăm şi de astăzi nu va mai avea loc nicio naştere şi nicio intervenţie chirurgicală non-COVID în maternitatea Bucur”, a declarat Dr. Predilă.

Medicii din maternitate sunt consternaţi şi trişti pentru că nu îşi mai pot urmări pacientele până la final, până în clipa în care vor aduce pe lume copiii. Dr. Predilă afirmă că atât ea, cât şi colegii săi, au în evidenţă gravide care trebuie să nască în următoarele 7-10 zile şi că acestea sunt nevoite acum să caute alt medic care să le ia în evidenţă şi implicit altă unitate sanitară unde să poată naşte.

Este foarte posibil ca toate femeile însărcinate, sau cele care au născut deja, împreună cu bebeluşii să fie externate în perioada imediat următoare, pe rând. Acestea sunt extrem de îngrijorate de ce se va întâmpla cu ele în perioada următoare. Multe dintre ele nu vor să accepte ideea că trebuie să caute alt medic care să le ia în îngrijire şi că vor naşte în alte maternităţi.

Dr. Manuela Predilă: “Am primit zeci de mesaje şi de telefoane: «Ce se întâmplă cu noi, ce o să facem, vreau să mă sfătuiţi ce o să fac, să-mi spuneţi sigur că nu mai pot naşte cu dumneavoastră, să mă îndrumaţi unde să merg, sunteţi sigură că aşa este, de când , de când se va întâmpla acest lucru?». Nici noi nu avem o data exactă, ştim doar că nu mai internăm şi că de mâine nu mai primim non COVID.”

Maternitatea Bucur este primul spital dedicat exclusiv COVID încă de la începutul pandemiei în România.

Dr. Manuela Predilă: „De ce am fost din nou aleşi? Ne-am întrebat şi noi. Poate pentru că ne-am descurcat foarte bine în primele valuri, nu ştiu ce să cred. Sentimentul la noi nu mai este nici de teamă că îngrijim doar paciente COVID, nu mai este groaza aceea din 17 martie 2020. (...) sentimentul cel mai acut pe care l-am simţit a fost tristeţea că nu suntem lăsaţi să ne practicăm profesia, nu putem să ne urmărim pacientele şi să finalizăm, să simţim bucuria lor atunci când aduc pe lume bebeluşii.”

„Din câte ştim noi, toate maternităţile au circuite, au locuri pentru îngrijirea pacientelor COVID. Ştiu sigur că Spitalul Universitar are, ştiu sigur că are şi Spitalul Cantacuzino, Polizu, Giuleşti. Aceste maternităţi cu siguranţă au şi locuri non-COVID. Şi noi avem locuri COVID. Nu am cerut să ne ocupăm doar de non-COVID, ne dorim însă să ne putem îngriji şi pacientele noastre non-COVID, să fim micşti, aşa cum este în toată lumea.”, a mai declarat medicul.