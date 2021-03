Localităţile din jurul Capitalei au intrat în carantină. Ce restricţii au apărut în judeţul Ilfov

Este vorba de comuna Domneşti, cu satele aparţinătoare Domneşti şi Ţegheş, comuna Jilava, oraşul Pantelimon şi oraşul Voluntari. Măsura a intrat în vigoare de sâmbătă, de la ora 22.00, şi este valabilă până pe 3 aprilie, ora 22.00. Conform datelor oficiale, incidenţa cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori a trecut de 6 în aceste localităţi: Domneşti - 6,98, Jilava - 6,66, Pantelimon - 6,82, Voluntari - 7,43.

Aceste localităţi se adaugă celor care sunt din Ilfov şi în care a fost impusă deja carantină. Este vorba de comuna Clinceni, localităţile Dobroeşti şi Fundeni, oraşul Bragadiru, localităţile Chiajna, Dudu, Roşu, Cornetu, Buda, oraşul Otopeni, comuna Berceni, localităţile Brăneşti, Islaz, Pasărea, Vadu Anei, oraşul Popeşti-Leordeni şi localităţile Tunari sau Dimieni. Daniel Zamfir, prefectul Judeţului Ilfov, susţine că în această situaţie s-a ajuns din cauze multiple. „Una ar fi faptul că în Ilfov avem o aglomerare urbană deosebită. Există o mobilitate, la fel, deosebită în ceea ce priveşte intrarea, ieşirea din Bucureşti sau tranzitul către Bucureşti” a precizat Daniel Zamfir.

Revin declaraţiile pe propria răspundere

În perioada carantinei este interzisă intrarea sau ieşirea din localitate, cu excepţia celor care merg la serviciu. În plus, şi cei care au unele motive justificate (îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave, cu dizabilităţi, mersul la medic sau decesul unui membru de familie) pot părăsi localitatea de domiciliu care este carantinată.

declaraţia pe proprie răspundere. Astfel, ieşirea din locuinţe între orele 6.00-22.00 este permisă doar în baza unei declaraţii pe propria răspundere, din motive întemeiate (deplasarea în interes profesional, deplasare pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază, prezentare la medic sau îngrijirea persoanelor în vârstă), sau a declaraţiei de la angajator. De altfel, în respectivele localităţi este interzisă chiar şi ieşirea din locuinţe fără un motiv bine definit, iar acesta trebuie menţionat în. Astfel, ieşirea din locuinţe între orele 6.00-22.00 este permisă doar în baza unei declaraţii pe propria răspundere, din motive întemeiate (deplasarea în interes profesional, deplasare pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază, prezentare la medic sau îngrijirea persoanelor în vârstă), sau a declaraţiei de la angajator.

Se restricţionează zona comercială

În plus, în aceste localităţi, toate instituţiile de învăţământ au trecut în modul de şcoală 100% online, iar restaurantele sau cafenelele au fost închise lucrului cu publicul, cu excepţia livrărilor prin curier sau în regim take away. Mai mult, a fost restricţionat accesul în magazine la 30% din capacitate, iar sălile de jocuri, frizeriile şi saloanele de coafură şi-au închis uşile. Ceremoniile de stare civilă, slujbele în lăcaşele de cult şi înmormântările sunt permise numai cu un număr limitat de participanţi (8-10 persoane în interior şi 20 în exterior), iar petrecerile de orice fel sunt interzise.

La nivel naţional sunt în prezent 80 de localităţi cu rata de îmbolnăvire peste 6. Numărul celor care au intrat efectiv în carantină este însă de 4 ori mai mic. Şi asta pentru că autorităţile sunt obligate să monitorizeze timp de 14 zile cifrele pandemiei şi după aceea, dacă nu scad, se decide carantina. Abia atunci autorităţile limitează circulaţia şi deplasările care nu sunt necesare. Şi instalează filtre de poliţie şi jandarmi la intrarea în localităţile respective.

Descarcă medelul de declaraţie pe proprie răspundere în format PDF