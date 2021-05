Liber la vaccinare fără programare. Cum poate fi modificat centrul pentru rapel

Tot de la sfârşitul săptămânii, cei care au sub 60 de ani pot, de asemenea, merge la vaccinare în oricare centru, fără programare, în intervalul orar 14.00 – 20.00, a mai spus medicul militar. „Nu vreau să apară nemulţumiri. Prioritate vor avea persoanele deja programate prin platformă şi vor avea vaccinul asigurat, însă, suplimentar, vor fi eliberate bonuri de ordine celor care se prezintă direct la centre. Astfel, dacă un centru are capacitate de vaccinare de 100 de persoane şi are programate doar 50, va elibera 50 de bonuri de ordine”, a adăugat Gheorghiţă.





Dacă se prezintă un număr mai mare de persoane decât capacitatea de vaccinare a centrului, se pot face liste de aşteptare pentru ziua următoare. Dr. Gheorghiţă a mai spus că este posibil ca această modalitate să crească numărul de doze irosite, pentru că se va merge pe o estimare medie a consumului.





Gheorghiţă va imuniza, vineri, la Sala Palatului





Coordonatorul campaniei de vaccinare a amintit şi de maratonul de vaccinare din Bucureşti, care va avea loc de vineri până duminică, în două amplasamente: Sala Palatului şi Biblioteca Naţională. „Sunt 50 de cabinete de vaccinare şi 1.000 de volunari înscrişi. Serul cu care se va face imunizarea este Pfizer. Eu însumi voi vaccina vineri, în centrul de la Sala Palatului”, a subliniat col.dr. Gheorghiţă.





Maratoane după modelul celui de la Timişoara vor fi organizate şi la Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu Mureş, în perioada 14-16 mai. „Organizatori sunt universităţile de medicină şi farmacie din aceste municipii, în parteneriat cu autorităţile locale, vaccinul distribuit va fi tot Pfizer”, a dezvăluit Gheorghiţă.





Medicul a mai spus că Pfizer/BionTech a depus la EMA întreaga documentaţie pentru a obţine aprobarea pentru vaccinul anti-COVID destinat adolescenţilor între 12 şi 15 ani. „Ne aşteptăm ca, în următoarele zile, FDA să acorde această autorizare şi foarte probabil că în luna următoare şi EMA să elibereze această autorizare. Deci, există perspectiva să imunizăm din această vară şi această grupă de vârstă, prin acordul părinţilor”, a mai spus col.dr. Gheorghiţă.





Poate fi schimbat centrul pentru rapel





În ceea ce priveşte platforma de programare, a mai spus Gheorghiţă, ea a fost optimizată la finalul săptămânii trecute. „Există în acest moment posibilitatea ca o persoană să modifice centrul de vaccinare pentru cea de-a doua doză. De saemenea, au fost transmise notificări prin SMS şi e-mail celor 500.000 de persoane care au fost în lista de aşteptare şi care nu au reuşit să-şi confirme programarea”, a subliniat coordonatorul.





Col.dr. Valeriu Gheorghiţă, a declarat că, în Bucureşti, s-a înregistrat cea mai bună rată de vaccinare - peste 30%, Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, Timiş, Braşov, Sibiu, Constanţa, toate fiind peste media naţională. „În municipiul Bucureşti, în momentul de faţă, este o rată de acoperire vaccinală de 31%, cea mai mare din ţară. El este urmat de judeţul Cluj, cu 28%, Timiş – 22%, Braşov – 22%, Sibiu – 21%, Constanţa – 21%. Sunt primele şase judeţe cu o rată de acoperire vaccinală peste media naţională”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă.





Proporţia de acoperire vaccinală cu cel puţin o doză e de peste 20%, a mai spus medicul. „Avem 11,93% persoane care au fost vaccinate cu o singură doză şi 8,39% persoane care au fost vaccinate cu schema completă cu cele două doze”, a explicat el. Iar pe listele de aşteptare sunt acum peste 25.000 de persoane. „În Bucureşti mai sunt circa 7.967 de persoane pe lista de aşteptare, în Mureş – aproape 5.000 de persoane, Cluj – peste 3.000 de persoane, Galaţi – aproape 2.000 de persoane, Prahova – 1.400, Argeş – 135 de persoane. Au fost notificate în total peste 1.777.000 de persoane, prin SMS, care au fost înscrise pe listele de aşteptare, şi şi-au confirmat programarea 1.333.000 de persoane, ceea ce înseamnă un randament al aşteptărilor din listele de aşteptare de circa 75%”, a mai spus Valeriu Gheorghiţă.





Pe teritoriul României, nu au fost raportate cazuri de tromboze de sinus venos cerebral după vaccinare.





Peste 100 de firme îşi vaccinează angajaţii 105 operatori economici au început activitatea de vaccinare la sediile proprii, 31 fiind din domeniul HoReCa. Activitatea se derulează cu ajutorul a 47 de echipe care s-au deplasat la sediul firmelor.





Centrele de vaccinare ale spitalelor militare, deschise non-stop Centrele de vaccinare ale spitalelor militare din Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara sunt deschise, începând de marţi, pentru populaţia generală care doreşte să se imunizeze anti-COVID. Oamenii se pot prezenta la orice oră, fără o programare prealabilă. „Ministerul Apărării Naţionale participă la efortul naţional de vaccinare a populaţiei generale împotriva COVID-19 şi, prin Direcţia medicală, a dispus măsuri pentru extinderea programului de funcţionare în regim de 24/24 de ore, timp de o săptămână, în perioada 4 - 11 mai, într-o primă etapă, în centrele de vaccinare organizate de către Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central din Bucureşti şi unităţile sanitare militare din ţară care sunt şi centre regionale de depozitare a dozelor de vaccin”, a informat Ministerul Apărării. Persoanele vaccinate sunt înregistrate direct în Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor şi vor fi planificate pentru efectuarea dozei de rapel.

Persoanele care au peste 60 de ani şi vor să se vaccineze anti-COVID vor putea, de la acest final de săptămână, să meargă în oricare centru, fără programare, în oricare interval orar, pentru a se imuniza. „Însă, atenţie! În limita capacităţii de vaccinare a centrului şi a locurilor disponibile. E posibil să ajungi într-un centru, care are capacitate de vaccinare de 100 de persoane, şi să fie deja 90 de persoane programate. Adică, nu se vor putea vaccina mai mult de 10 persoane pentru că ar rămâne fără doze persoanele programate pentru a doua zi. Ceea ce nu este în regulă să se întâmple”, a explicat col. dr. Valeriu Gheorghiţă.