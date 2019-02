Jurnalista Miriam Soare a murit. În urmă cu un an, femeia implora autorităţile să o ajute să mai trăiască

„Am plecat. Am făcut-o aseară, în linişte. Nu ştiu cum va fi lumea fără mine. Şi nu voi şti niciodată. Dar drumul meu a fost până aici. Vă las în urmă pe toţi, prieteni, cunoştinţe, mai puţin prieteni sau duşmani. Fiecare aţi fost în viaţa mea cu un scop. Şi celor mai mulţi vă mulţumesc pentru asta. Am fost în viaţa multora dintre voi. Şi îmi place să cred că tot cu un scop. Şi vouă vă mulţumesc pentru că m-aţi primit. Am trăit intens, cât pentru o sută de vieţi. Şi aş mai fi trăit tot atâtea”, este mesajul postat de apropiaţi pe pagina de Facebook a jurnalistei, citat de Digi24.





Miriam Eugenia Soare a fost diagnosticată în 2015 cu cancer la sân şi a suferit o dublă masectomie. Însă după un an, medicii din Turcia au descoperit mai multe metastaze pulmonare, în condiţiile în care femeii i se spusese în România că are o banală răceală şi primise un tratament cu antibiotic.





În lupta ei cu cancerul, Miriam a cheltuit sume uriaşe de bani pentru toate tratamentele şi analizele de care a avut nevoie. Când a vrut să apeleze la CSAMB pentru a se trata în străinătate, jurnalista afla cât de complicat este procesul birocratic. Ea a adresat atunci o scrisoare publică ministrului sănătăţii, în care explica situaţia în care se află şi cerea ajutorul autorităţilor.





„Am 54 de ani şi statul român, prin legile lui absurde şi abuzive, mă condamnă la moarte, când pentru suma de doar nouă mii de euro, bani cu care ministerul condus de dumneavoastră cumpără doar pixuri, eu sunt lăsată să mor”, spunea jurnalista pe Facebook.







În urma apelului său, Miriam a reuşit să ajungă la tratament în Germania, la o clinică de radioterapie din Hamburg. Din păcate, boala a răpus-o.

