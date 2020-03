„Jumătăţi“ de restricţii împotriva pandemiei. De ce măsurile anunţate de MAI ar putea fi insuficiente

Autorităţile au decis noi măsuri restrictive, însă nu au avut curajul să ia decizii care să blocheze pericolul răspândirii virusului. Motivul a fost, probabil, să nu devină impopulari în an electoral. Numărul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus în România a ajuns duminică la 433, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 66 de cazuri. De asemenea, au fost înregistrate şi primele 2 decese pe teritoriul României ale unor pacienţi infectaţi cu noul tip de coronavirus, cu vârste de 67 şi 74 de ani, care sufereau şi de alte afecţiuni.

Primele decese ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus



Bilanţul total al cazurilor de coronavirus a ajuns la 433

Primul deces a fost anunţat ieri, la primele ore. Bărbatul de 67 de ani din Filiaşi, judeţul Dolj, a locuit în Franţa în ultimii 10 ani, unde a fost diagnosticat cu cancer pulmonar în fază terminală. La începutul lunii martie, acesta a cerut să fie adus în ţară. Pe 15 martie, la zece zile de la revenire în România, a sunat la numărul de urgenţe anunţând că nu se simte prea bine. A fost internat la Spitalul din Filiaşi, unde medicii au cerut insistent ca pacientul să fie testat pentru coronavirus. „Am cerut DSP-ului să-l testeze pentru că pacientul ne-a spus că vine din Franţa, dar răspunsul a fost că acest caz nu corespunde protocolului. A doua zi a făcut febră. Am sunat din nou la DSP şi am cerut din nou să i se facă testul. Au venit a doua zi şi l-au făcut. Pe data de 18 martie ni s-a spus că testul a ieşit pozitiv”, au declarat pentru „Adevărul” mai mulţi medici de la Spitalul din Filiaşi. Bărbatul a fost transferat cu izoleta la Spitalul de Boli Infecţioase din Craiova şi internat la Terapie Intensivă, unde a decedat duminică. Procurorii au deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu şi zădărnicirea combaterii bolilor după ce prin gestionarea defectuoasă a acestei situaţii 23 de cadre medicale au fost izolate la domiciliu, iar secţia de primiri urgenţe a spitalului din Filiaşi a fost închisă.Cel de-al doilea pacient decedat, în vârstă de 74 de ani, era internat la Spitalul „Victor Babeş” din Capitală şi suferea la rândul său de o boală cronică preexistentă pentru care se afla în programul de dializă. Ca şi în cazul pacientului de la Dolj, acestuia nu i s-a făcut testul de coronavirus decât mult prea târziu. Concret, bărbatul a fost internat încă din 13 martie la Spitalul Universitar, în contextul în care bărbatul suferea de insuficienţă renală cronică fiind diagnosticat între timp şi cu o pneumonie, unde a stat până pe 20 martie când i-a fost făcut testul pentru coronavirus. Doi medici au propus testarea lui pentru noul coronavirus, însă au fost refuzaţi de şefi pe motiv că bărbatul nu a călătorit şi nici nu a fost plecat din ţară. De subliniat este faptul că testul i-a fost făcut dimineaţă, iar rezultatul a ieşit seara la ora 20.00. „Izoleta cu care a fost transportat la Spitalul Victor Babeş a venit la 4 dimineata”, s-au plâns cadrele medicale din spital. De altfel, duminică, conducerea Ministerului Sănătăţii l-a demis pe managerul Spitalului Universitar Bucureşti, Adriana Nica, pentru faptul că nu a luat măsurile de prevenire a infectării cu coronavirus a pacienţilor şi personalului medical. „Trebuiau să fie implementate protocoalele pentru coronavirus care nu s-au iniţiat decât după ce s-a descoperit acest pacient cu coronavirus. Corpul de control a evidenţiat că nu erau aceste protocoale şi nu s-au luat măsuri decât după ce s-a confirmat cazul cu coronavirus”, a spus secretarul de stat Nelu Tătaru. Urmare a acestei situaţii, 11 medici şi cadre medicale ale Spitalului Universitar se află în carantină.Autorităţile au anunţat ieri că din cele 433 de cazuri înregistrate cu noul coronavirus la nivel naţional, 14 pacienţi sunt internaţi la secţiile de terapie intensivă, din care 3 în stare gravă. De asemenea, 64 au fost declarate vindecate şi externate (47 la Timişoara, 11 la Bucureşti, 3 la Craiova, 2 la Constanţa şi 1 la Iaşi). În plus, potrivit oficialilor, 4.803 de persoane se află în carantină instituţionalizată şi alte 65.799 în izolare la domiciliu. Asta după ce, sâmbătă, în carantină se aflau 4.207 de persoane şi doar 55.198 în izolare la domiciliu. Ţara noastră a înregistrat primul caz în 26 februarie, şi abia după 16 zile, pe 14 martie, numărul total a trecut de o sută, fiind confirmate atunci 123 de cazuri.

De asemenea, numărul dosarelor penale întocmite pentru infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor a ajuns la 117, fiind aplicate şi 329 de amenzi contravenţionale pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină.

Măsurile implementate de autorităţi

Astfel, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat sâmbătă seara o nouă serie de restricţii pe perioada stării de urgenţă. Astfel a fost anunţată suspendarea activităţii mall-urilor şi a cabinetelor stomatologice (cu excepţia intervenţiilor de urgenţă), interzicerea grupurilor mai mari de trei persoane care nu au acelaşi domiciliu, slujbele religioase se vor ţine fără credincioşi şi pot fi transmise online, iar la ceremoniile religioase de botez, cununie, înmormântare pot participa cel mult opt persoane. Persoanele care părăsesc locul în care au fost plasate în carantină fără aprobarea autorităţilor vor fi plasate într-o nouă perioadă de carantină de 14 zile.







De altfel, o femeie din Bucureşti a fost mutată duminică dimineaţa din izolare la domiciliu în carantină instituţionalizată după ce vecinii au reclamat că aceasta ieşise noaptea pe geamul apartamentului.

Cele mai importante măsuri luate de autorităţi privesc însă limitarea circulaţiei persoanelor. Astfel, între orele 6.00-22.00, sunt recomandate doar deplasările în interes de serviciu, la cumpărături sau pentru activităţi sportive individuale sau pentru nevoile animalelor de companie. Între 22.00 şi 6.00, deplasările sunt permise doar în acest scopuri, oamenii având obligaţia de a dovedi, prin alte acte sau o declaraţie pe propria răspundere scopul deplasării. Secretarul de stat Raed Arafat a transmis că recomandările făcute în ordonanţa militară ar trebui considerate obligatorii. „Chiar dacă prin ordonanţa militară recomandăm unele măsuri în timpul zilei, consideraţi-le ca şi când ar fi obligatorii. Comportaţi-vă responsabil, evitaţi plecările şi ieşirile din casă dacă nu sunt necesare“, a spus acesta.

Declaraţia poate fi completată integral de mână

„O lipsă totală de curaj”

Măsurile anunţate sâmbătă, venite la finalul unei zile în care sute de bucureşteni au ieşit în parcuri ignorând apelul autorităţilor, sunt catalogate de societatea civilă ca fiind o lipsă de curaj a clasei politice de a impune măsuri neplăcute într-un an electoral. „E o lipsă totală de asumare şi de curaj a clasei politice. S-a văzut acest lucru din declaraţia imediată a lui Arafat, care a subliniat că aceste măsuri trebuie luate ca obligatorii. Pur şi simplu, politicienii nu au avut curajul unor asemenea măsuri dure într-un an electoral. Partidele nu se gândesc decât la rezultatul electoral şi nicidecum la binele public. Ar fi trebuit să se uite la Italia şi Spania, care au mers pe acelaşi timp de măsuri/ recomandări şi nimeni nu le respecta. Oricum, clasa politică nu are cum să ceară responsabilitate din partea societăţii în contextul în care nu a făcut nimic în aceşti ani să construiască aşa ceva. Altfel, acest decret e o glumă. E departe de ce ar fi trebuit să fie. Care este scopul acelor interdicţii noaptea? Atunci iese multă lume la plimbare sau ce? Cluburile, restaurantele sunt oricum închise. Se merge în continuare pe aceste măsuri, pas cu pas, când e nevoie de măsuri cu adevărat dure. Clasa politică nu înţelege că prevenţia este mult mai ieftină, chiar dacă pare mai costisitoare pe moment”, a declarat sociologul Vladimir Ionaş.





OMS îi avertizează pe tineri „să nu se considere invincibili“



La fiecare două minute şi jumătate, o persoană moare în Italia

Ritmul deceselor din cauza coronavirusului a explodat în Italia, care a raportat sâmbătă seară că numai în 24 de ore au decedat 793 de persoane. Practic, la fiecare două minute şi jumătate, o persoană moare în Italia.







Autorităţile au dat publicităţii un model pentru declaraţia pe propria răspundere ce trebuie completată de cei care părăsesc locuinţa în intervalul orar 22.00-6.00. Declaraţia poate fi completată integral de mână şi trebuie să cuprindă adresa completă şi toate datele de identificare ale persoanei (CNP, serie şi nr. CI), dar şi faptul că sunt cunoscute prevederile art. 326 referitoare la falsul în declaraţii şi art. 352 referitor la zădărnicirea răspândirii bolilor, intervalul de timp al deplasării, de unde până unde are loc deplasarea şi motivul pentru care are loc deplasarea.Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a lansat un mesaj de avertisment tinerilor că noul coronavirus poate fi la fel de periculos pentru ei. „Nu sunteţi invincibili, acest virus vă poate conduce la spital timp de săptămâni şi poate chiar să vă ucidă. Chiar dacă nu vă îmbolnăviţi, alegerile pe care le faceţi în deplasările voastre pot fi o problemă de viaţă sau de moarte pentru altcineva”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-o conferinţă de presă online de la Geneva. Mulţi tineri au impresia că noul coronavirus afectează doar persoanele vârstnice, dar nu şi pe ei, a spus Ghebreyesus, cerându-le să-şi limiteze viaţa socială pentru a proteja persoanele cele mai fragile. „Unul din lucrurile pe care le-am învăţat este acela că, deşi persoanele vârstnice sunt cel mai dur afectate de maladie, tinerii nu sunt scutiţi şi o parte importantă dintre persoanele sub 50 de ani au trebuit să fie spitalizate”, a declarat medicul etiopian.

Situaţia cea mai gravă este în regiunea nordică, Lombardia, unde s-au înregistrat 546 de decese. Este cel mai negru bilanţ de până acum. Numărul total al deceselor a depăşit pragul de 4.825. În Lombardia este cea mai dificilă situaţie, nouă din zece pacienţi murind înainte de a ajunge la terapie intensivă. Ambulanţele ajung la solicitări şi după şapte ore de la apel, din cauza numărului excesiv al celor care cer ajutor. 13 medici italieni au murit din cauza coronavirusului. Doi dintre medici erau la pensie, dar s-au întors ca voluntari. Printre doctorii care şi-au pierdut viaţa se numără fostul director general al spitalului Crema, un medic generalist de la spitalul din Bergamo, un pneumolog de la spitalul Sant’Anna din Como, un medic primar din Sagnino, dar şi doi medici pensionaţi, cu vârste de 71 şi 73 de ani, care se oferiseră voluntari în criza medicală provocată de Coronavirus. Media de vârstă a medicilor care şi-au pierdut viaţa este de 67 de ani.Cele mai recente cifre ale lucrătorilor medicali infectaţi au fost lansate de o fundaţie medicală, care a spus că „numărul imens” de medici infectaţi arată că procedurile sunt învechite, iar echipamentele de protecţie sunt „precare şi inadecvate”.



Mare parte dintre pacienţii cu COVID-19 nu au simptome. Aceştia sunt cei mai periculoşi

Până la 75% dintre italienii din Roma infectaţi cu noul coronavirus sunt asimptomatici. Cel puţin, asta arată un studiu derulat de către un profesor de Imunologie clinică de la Universitatea din Florenţa, Sergio Romagnani. Acesta susţine că circa 50-75% dintre persoanele infectate din Roma nu prezintă simptome specifice infecţiei cu noul virus (febră, tuse, dificultăţi ale respiraţiei). Un alt studiu al oamenilor de ştiinţă chinezi arată că peste 80% dintre pacienţii internaţi au simptome uşoare, care nu le pun în pericol viaţa.

Concret, majoritatea persoanelor infectate cu COVID-19 din Roma este complet asimptomatică, dar reprezintă un pericol pentru ceilalţi, care se pot infecta rapid din cauza acestora, avertizează specialistul, care explică faptul că datele furnizate de studiul realizat asupra tuturor locuitorilor din regiunea Vo Euganeo evidenţiază două informaţii vitale, şi anume că „procentul de persoane infectate - chiar dacă acestea sunt asimptomatice - este foarte mare, aşa că izolarea acestora este esenţială pentru a putea controla răspândirea virusului şi severitatea bolii”, şi că „este crucială încercarea de a convinge persoanele asimptomatice care sunt deja infectate să se izoleze”, conform imunologului.



Acest lucru este valabil în special pentru categorii de bază în acest moment, precum medicii şi asistenţii care dezvoltă frecvent infecţii asimptomatice, continuând astfel să răspândească infecţia între ei şi pacienţii lor”, explică Romagnani. Altfel, spitalele ar risca să devină zone de prevalenţă ridicată a celor infectaţi”. În regiunea Vo’, subliniază Romagnani, odată cu izolarea subiecţilor infectaţi, numărul total de pacienţi a scăzut de la 88 la 7 (de cel aproximativ 10 ori mai puţin) doar în decurs de 7-10 zile. Izolarea persoanelor infectate (simptomatice sau non-simptomatice) nu numai că a reuşit să protejeze alte persoane de contractarea virusului, dar a putut, de asemenea, să protejeze împotriva evoluţiei grave a bolii la pacienţii infectaţi, deoarece rata de vindecare la aceştia, dacă este una izolată, a fost în 60% dintre cazuri în doar 8 zile.

Peste 80% dintre pacienţii infectaţi au simptome uşoare

În completarea studiului italian, cercetătorii din China au descoperit că majoritatea persoanelor care sunt diagnosticate cu noul coronavirus dezvoltă simptome uşoare, după care se recuperează. Totodată, specialiştii susţin că simptomele copiilor infectaţi au fost mai slabe, comparativ cu cele ale adulţilor, iar defalcat pe gen, se pare că bărbaţii sunt mai predispuşi la infecţia cu noul virus, spre deosebire de femei.Concret, cercetătorii de la Centrul chinez pentru controlul şi prevenirea bolilor prezintă o serie de caracteristici ale COVID-19, după ce au studiat analizele primelor 72.314 persoane infectate, conform CNN. Astfel, bărbaţii par a fi mai expuşi la a contracta virusul, fiind 106 bărbaţi diagnosticaţi la 100 de femei. În plus, bărbaţii tind să aibă o dezvoltare mai agresivă a bolii, cel puţin în rândul celor care au făcut parte din acest studiu iniţial. În timp ce 2,8% dintre bărbaţii bolnavi au murit, în cazul femeilor, rata deceselor nu a depăşit 1,7%. De asemenea, specialiştii au analizat cât de gravă a fost boala pentru cei care au fost diagnosticaţi cu COVID-19. Din fericire, peste 80% dintre aceştia au prezentat doar simptome uşoare, în timp ce aproximativ 14% au fost clasificate ca fiind cazuri severe, iar aproape 5% au fost cazuri grave.

În fine, cercetarea realizată de către experţii chinezi întăreşte semnalul autorităţilor, de a fi protejate persoanele vârstnice fiindcă sunt cele mai vulnerabile la contractarea noului coronavirus. Doar 0,2% dintre pacienţii sub 49 de ani au decedat, în timp ce rata mortalităţii s-a apropiat de 15% în cazul celor de peste 80 de ani. Epidemiologii spun că rata de vindecare pentru COVID-19 va putea fi stabilită clar abia după ce epidemia ia sfârşit şi pot fi analizate toate datele existente.