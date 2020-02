Habemus coronavirus în România! Alexandru Rafila spune că noul virus nu se transmite prin atingere

Nu există niciun fel de tratament specific, dacă apar simptome se tratează simptomatic, adică febră, cefalee, lucruri de genul acesta se tratează simptomatic. Cazurile simple, uşoare sau formele medii se tratează în acest mod. Dacă apar cazuri complicate, atunci sigur că se instituie măsuri de terapie intensivă, dar nu este cazul unor astfel de măsuri”, a explicat Alexandru Rafila, potrivit Agerpres.

El a arătat că boala se transmite prin intermediul secreţiilor respiratorii. „Contactul direct înseamnă un contact apropiat cu o persoană care este infectată. Boala nu se transmite prin atingere, se transmite prin intermediul secreţiilor respiratorii, ceea ce poţi prin atingere - contactul cu o suprafaţă care a fost contaminată cu secreţii provenind de la persoana respectivă cu puţin timp în urmă prin intermediul mâinilor. Avem o obişnuinţă să punem mână pe faţă, să punem mâna la gură şi atunci să ne infectăm. (...) Nu există purtători ai virusului, există persoane infectate şi persoane neinfectate”, a susţinut reprezentantul Societăţii Române de Microbiologie.

Ce se întâmplă cu salariaţii obligaţi să stea în carantină

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a transmis, joi, o serie de clarificări cu privire la acordarea concediului medical şi a indemnizaţiei pentru carantină, între acestea numărându-se faptul că durata concediilor medicale pentru carantină nu se cumulează cu durata concediilor medicale pentru alte afecţiuni. Astfel, arată CNAS, concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcţia de sănătate publică. „Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant pe baza certificatului eliberat de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică. În caz de carantină, certificatele de concediu medical se pot elibera la o dată ulterioară, dar numai pentru luna în curs sau luna anterioară. Durata concediilor medicale pentru carantină nu se cumulează cu durata concediilor medicale acordate unui asigurat pentru alte afecţiuni”, menţionează Casa. De asemenea, dacă durata perioadei de carantină stabilită de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică depăşeşte 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale. „Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită potrivit legii şi se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, adaugă CNAS. Sursa citată menţionează că în cazul certificatelor de concediu medical acordate pentru carantină nu se aplică restricţia potrivit căreia „medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în una sau mai multe etape”, întrucât carantina semnifică o suspiciune a unei persoane de a fi contaminată cu o boală transmisibilă şi nu un diagnostic confirmat medical al acesteia (episod de boală). Pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor legale privind acordarea concediului medical şi a indemnizaţiei pentru carantină, CNAS a transmis o circulară către toate casele teritoriale de asigurări de sănătate.

Primul român infestat cu coronavirus, tratat cu ciorbă la „Matei Balş”

Profesorul Adrian Streinu-Cercel a anunţat ieri că primul român infestat cu noul virus gripal este doar purtător, nu are simtome şi, deocamdată, poate fi considerat sănătos. Tânărul de 25 de ani, nu este tratat cu medicamente, ci cu fructe, legume şi ciorbă, a glumit medicul

Cetăţenii care doresc informaţii despre virusul COVID – 19 (coronavirus) şi cum să prevină infectarea pot apela numărul 0800800358, o linie TelVerde înfiinţată special de autorităţi. Cei care au suspiciuni că au contactat virusul trebuie să sune însă la 112.

Programul de funcţionare al liniei verde este zilnic, între orele 08.00 şi 23.00, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. La această linie telefonică pot fi solicitate informaţii despre modul în care se manifestă virusul, modalităţi de prevenire a îmbolnăvirii şi alte detalii legate de conduita preventivă. Între timp, tânărul de 25 de ani din Gorj depistat pozitiv la noul virus gripal se află internat la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş, este în stare bună şi nu prezintă simptome specifice - febră, tuse. Pacientul este total izolat de restul persoanelor din spital şi se află în monitorizare, clinic şi biologic. „Persoana este ok, este bine, avem de a face cu un purtător de coronavirus. Când vom avea două teste negative consecutive, va fi lăsat la domiciliu. În momentul de faţă e sănătos, dar e purtător de acest virus” a spus profesorul doctor Adrian Streinu Cercel. El a glumit spunând că în spital e tratat cu fructe şi ciorbă.

În acelaşi timp, Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, îndeamnă la calm. „Nu este nevoie să ne schimbăm modul de viaţă, să aglomerăm supermarketurile sau să ne alertăm rudele din străinătate.", a subliniat acesta. El a menţionat că, joi la prânz, pe teritoriul României se aflau 99 de persoane în carantină şi 7174 de persoane în izolare voluntară la domiciliu, acestea fiind persoane asimptomatice, care nu prezintă semne de boală. În ceea ce priveşte persoanele aflate în carantină, reprezentantul Ministerului Sănătăţii spune că au rezultat negativ la coronavirus. Nelu Tătaru a afirmat că persoanele care intră în carantină primesc cele necesare din partea autorităţilor locale, iar în cazul celor izolate la domiciliu un membru al familiei poate ieşi să facă aprovizionarea. „Nu este nevoie să ne schimbăm modul de viaţă, nu este nevoie să aglomerăm supermarketurile, nu este nevoie să ne panicăm toate rudele din străinătate sau din ţară”, a conchis Nelu Tătaru.

Cum s-a infectat primul pacient confirmat cu coronavirus din România? Prima persoană din România diagnosticată cu coronavirus este un tânăr de 25 de ani, din comuna Prigoria, judeţul Gorj, care a fost transportat, joi dimineaţă, în jurul orei 3:00, la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş“ din Bucureşti cu „izoleta“, o autospecială aflată în dotarea Direcţiei pentru Situaţii de Urgenţă. Până la acest moment, nu se ştie cu exactitate modalitatea prin care bărbatul a contactat virusul. Personalul medical a intrat în curţile locuinţelor învecinate celei în care stătea tânărul pentru a lua probe. Primarul comunei Prigoria, Iuliana Iliescu, a anunţat că tânărul a participat la o petrecere organizată în localitate de patronul său, la care au mai fost circa 30 de persoane şi este posibil ca aici să fi contactat virusul. O altă variantă este că tânărul gorjean s-a aflat într-un spaţiu din Târgu Jiu unde patronul său, un om de faceri din Gorj, deţine o unitate de prelucrare a lemnului, unde s-a aflat şi italianul infectat cu noul virus, partener de afaceri cu patronul tânărului. Autorităţile iau în calcul şi posibilitatea ca virusul să fi fost contactat din afara ţării. Iuliana Iliescu, primarul localităţii Prigoria, de profesie medic de familie, spune că tânărul a fost în Germania în perioada 15-18 februarie: „Încercăm să aflăm adevărul. Este o informaţie primită după ce a plecat către Bucureşti şi pe care încercăm să o diseminăm“. 25 de persoane izolate la domiciliu De asemenea, în localitatea Prigoria sunt 25 de persoane izolate la domiciliu cărora Primăria din localitate le asigură alimentaţia necesară. Plasele cu alimente sunt lăsate în curte, pentru că nimeni nu are voie să intre în contact cu persoanele care sunt izolate. „Îi supraveghem pe cei care sunt izolaţi şi le asigurăm hrană şi produse de stricăt necesitate. Comunicăm prin telefonul mobil şi le lăsăm la poartă produsele cu mâncare. Sunt 25 de persoane care sunt izolate la domiciliu. Cheltuim ce aveam iniţial în bugetul local. Dacă va mai fi nevoie, o să facem o şedinţă de îndată a Consiliului Local pentru a rectifica sumele alocate, dacă va mai fi nevoie“, a mai precizat primarul localităţii Prigoria. Şcolile din Târgu Jiu şi din alte localităţi din Gorj, închise Toate şcolile din Târgu Jiu şi din alte localităţi unde există persoane izolate vor fi închise astăzi, pentru a fi dezinfectate. De asemenea, toate activităţile sportive sau culturale urmează să fie suspendate. Propunerile au fost făcute de către reprezentanţii Primăriei Târgu Jiu şi Comitetul Local pentur Situaţii de Urgenţă Conform unui comunicat al Direcţiei de Sănătate Publică Gorj, până joi la prânz existau 166 de persoane autoizolate la domiciliu şi se luaseră 73 de probe care au avut un anumit contact cu pacientul italian de 71 de ani. Acesta s-a aflat pe teritoriul judeţelor Dolj şi Gorj în perioada 18-22 februarie, iar pe 24 februarie a fost internat în spital pentur că se simţea rău şi a doua zi a fost diagnosticat cu coronavirus. Alături de el a mai fost un alt italian, care, potrivit presei italiene, a fost şi el depistat cu temutul virus.

Mesajul preşedintelui

La calm a îndemnat şi preşedintele Klaus Iohannis care a transmis joi, printr-o postare pe Facebook, că situaţia privind coronavirusul trebuie tratată „cu toată seriozitatea”, „dar nu există niciun motiv real de panică”. „Infecţia cu acest virus provoacă în marea majoritate a cazurilor doar simptome uşoare, dureri în gât, tuse şi febră, ca în orice răceală”, subliniază şeful statului.

Răspândirea de ştiri alarmiste sau chiar de ştiri false poate genera o epidemie de panică, cu consecinţe nocive Klaus Iohannis Reşedintele României

Lista surselor oficiale de informare

Pentru a evita să fiţi dezinformaţi, autorităţile vă sfătuiesc să vă culegeţi informaţiile despre noul virus gripal doar de la Ministerul Sănătăţii, Organizaţia Mondială a Sănătăţii sau de la Ministerul Afacerilor Interne (care a publicat, luni, pe pagina oficială de Facebook, câteva informaţii clare despre coronavirus, cu mesajul „Informează-te din surse oficiale!”)

Cum ne protejăm

Ministerul Sănătăţii a publicat pe site-ul instituţiei un ghid cu informaţii utile în vederea evitării infectării cu virusul COVID-19:

Spălaţi-vă mâinile de multe ori;

Evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute;

Nu vă atingeţi ochii, nasul si gura cu mâinile;

Acoperiţi-vă gura şi nasul daca strănutaţi sau tuşiţi;

Nu luaţi medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;

Curăţaţi toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool;

Utilizaţi masca de protecţie doar în cazul in care suspectaţi că sunteţi bolnav;

Sunaţi la 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi întors din China sau zonele în carantina din Europa de cel puţin 14 zile;

Animalele de companie nu transmit coronavirus.

Noul coronavirus în Europa

Apărut acum mai bine de două luni într-o provincie din centrul Chinei, noul coronavirus s-a răspândit pe aproape toate continentele lumii, inclusiv în Europa. Nouăsprezece ţări europene au înregistrat până acum pacienţi de pneumonia virală cauzată de Covid-19, cea mai afectată fiind Italia, cu 470 de cazuri, dintre care 12 fatale. Noul coronavirus riscă să provoace o pandemie, contaminând deja 82.419 persoane la nivel mondial, dintre care 2.808 nu au mai putut fi salvate. Primele cazuri de infectare cu Covid-19 în Europa au fost semnalate la sfârşitul lui ianuarie, în Franţa şi în Marea Britanie. Între timp, noul coronavirus s-a extins în alte 17 ţări europene, inclusiv în România. Italia este cea mai afectată ţară din Europa de noul coronavirus, cu 528 de cazuri, dintre care 14 fatale. Italia este urmată de Germania (27 de cazuri), Franţa (18 cazuri; 2 fatale), Regatul Unit (15 cazuri), Spania (14 cazuri), Elveţia (4 cazuri), Austria (3 cazuri), Croaţia (3 cazuri), Grecia (3 cazuri), Finlanda (2 cazuri), Rusia (2 cazuri), Suedia (2 cazuri), Belgia (un caz), Danemarca (un caz), Estonia (un caz), Georgia (un caz), Macedonia de Nord (un caz), Norvegia (un caz) şi România (un caz). Italia se află pe locul trei la nivel mondial, după două ţări asiatice: China (78.514 cazuri; 2.747 fatale) şi Coreea de Sud (1.766 cazuri; 13 fatale). Cea mai afectată regiune din Italia este Lombardia, cu 305 cazuri, dintre care 9 fatale. Europa înregistrează până acum în total 568 de cazuri de contaminare cu Covid-19, dintre care 14 fatale. Alte 38 de persoane se află în situaţie critică în Europa: 35 în Italia, 2 în Germania şi una în Franţa.

La nivel mondial, 50 de ţări au confirmat cazuri de infectare cu noul coronavirus. După China, cel mai mare număr de morţi din cauza pneumoniei virale a fost constatat în Iran, 22 din 141 de cazuri. Opt ţări au anunţat că şi-au vindecat toţi pacienţii descoperiţi ca fiind purtători ai noului coronavirus, prima fiind Vietnam, cu 16 cazuri. Vietnamul este urmat de India (3 cazuri), Rusia (2 cazuri), Belgia (un caz), Cambodgia (un caz), Egipt (un caz), Nepal (un caz), Sri Lanka (un caz).

Coronavirusul pe înţelesul elevilor de şcoală primară: „Ştiau că vine din China“

Elevii de la clasa a III-a a Şcolii Gimnaziale „George Poboran“, din Slatina, au aflat ce au de făcut pentru a se proteja de infecţiile respiratorii de tot felul, inclusiv noul coronavirus, chiar de la un medic. Învăţătoarea lor, Sorina Iacob, a invitat un medic din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt dr. Alina Hrubaru, care să le explice principalele reguli de prevenţie, dar mai ales cum funcţionează organismal uman şi de ce este nevoie de precauţie. „M-au asaltat cu întrebările. Foarte foarte curioşi, se vedea că şi citiseră. Am ajuns inclusiv la globulele albe şi globulele roşii, a trebuit să le explic pe înţelesul lor. Cele mai multe reguli evident că le ştiau. Ştiau că trebuie să se spele pe mâini, de exemplu, dar nu ştiau toţi şi cum trebuie să se spele corect pe mâini, au fost surprinşi să afle. Domna învăţătoare m-a solicitat să le vorbesc de noul coronavirus, însă am divagat mult, am ajuns să vorbim despre multe alte lucruri, pentru că sunt foarte-foarte curioşi“, a explicat dr. Hrubaru.

Copiii ştiau inclusiv faptul că dacă se confruntă cu strănut sau tuse şi nu au la îndemână batistă sau şerveţele de unică folosinţă vor folosi cotul, astfel încât microbii să nu le rămână pe mâini şi să-i transmită mai departe. „I-am întrebat ce fac după ce au folosit şerveţelul. Le-am arătat cum trebuie aruncat, pentru că nu-l vom arunca oriunde. Am vorbit şi despre masca de unică folosinţă, cum se foloseşte, cum ne protejează. Despre noul coronavirus ştiau că vine din China, că vine dintr-o piaţă şi le-am spus că cercetătorii nu au linişte şi că au descoperit că a apărut de fapt în luna noiembrie, iar virusul s-a bucurat că acolo a găsit atâtea persoane şi a profitat de igiena precară. Am făcut şi un fel de poveste şi au fost foarte atraşi“, a mai spus medicul Alina Hrubaru. Explicaţiile au fost însoţite de demonstraţii practice, iar pentru ca cei mici să înţeleagă exact cum funcţionează organismul uman s-au folosit de un „tricou deştept“ care poate fi scanat cu telefonul şi astfel se pot vedea în 3D organele interne (Foto)

Revoltă cu topoare într-o comună cu centre de carantină

Isteria coronavirusului a ajuns şi în comuna argeşeană Nucşoara, acolo unde autorităţile judeţene au anunţat înfiinţarea a două centre de carantină (unul la o tabără de agrement, iar cealălalt, în clădirea unei cabane de vânătoare) pentru persoanele suspecte de o astfel de infecţie. Miercuri, oamenii au ieşit pe stradă cu bâte şi topoare să ceară mutarea centrelor.

„Se îmbolnăvesc copiii, se îmbolnăvesc bătrânii!“, „Ce să caute cu virusul la noi?”, au strigat sătenii. Localnicii au fost susţinuţi chiar de către primarul comunei, revoltat şi el că n-a fost consultat la luarea deciziei. „Tabara nu este pregatită pentru o asemenea situaţie. I-am transmis domnului prefect că e o greşeală. M-a asigurat că o să mai găsească şi alte locaţii“, spune primarul comunei, Ion Cojoraru.

Cum oamenii ameninţau că blochează drumul dacă autorităţile nu se vor reorienta cu centrele de carantină, au fost trimise forţe de intervenţie, care n-au mai acţionat însă pentru că, între timp, spiritele s-au mai calmat.