Grevă japoneză a studenţilor la medicină. Instabilitatea rezidenţiatului poate aduce proteste

"Deşi am fost în contact cu reprezentanţi ai tuturor instituţiilor implicate şi ni s-au promis soluţii, acestea nu au apărut, fiind doar o tragere de timp până la agravarea problemei, ceea ce am prevestit că se va întâmpla şi s-a întâmplat în urma moţiunii de cenzură. Nu este normal să afectăm viaţa a mii de absolvenţi, care îşi doresc să îşi construiască o carieră în România şi sunt blocaţi doar pentru că examenul de care ei depind a devenit subiectul unei dispute politice. Sunt multe probleme cu acest examen, pentru care vom continua să luptăm în viitor, de la bibliografia deficitară până la numărul scăzut de locuri anunţat până în acest an, însă este inadmisibil pentru România anului 2019 să nu îşi asume niciun minister organizarea acestuia, ducând deja la o amânare. Începând de astăzi, demarăm grevă japoneză, fiind pregătiţi să organizăm proteste în cazul în care Guvernul nu va avea o poziţie pe această tema în urma şedinţei de astăzi", a declarat preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România, Teodor Cristian Blidaru, citat într-un comunicat de presă, conform agerpres.ro