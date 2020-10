Ghidul convieţuirii cu COVID-19

Printre altele, aceştia subliniază că o persoană diagnosticată nu are nevoie de retestare. Indiferent de rezultatele unui alt test, aceasta nu mai este considerată contagioasă după 14 zile de izolare, dar şi Că persoanele care au venit în contact cu o persoană considerată „contact direct” al unui bolnav nu vor fi carantinate.

Potrivit ghidului, persoanele care au semnele unei boli respiratorii sau alte semne despre care au auzit că pot fi caracteristice pentru COVID-19 trebuie să rămână acasă şi să contacteze medicul de familie sau să sune la 112. Pacienţii vor fi testaţi dacă este necesar de o echipă specializată care se va deplasa la domiciliul lor la decizia Direcţiei de Sănătate Publică sau a serviciului medical de urgenţe 112. Rezultatul pozitiv este transmis de laborator către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) teritorială şi astfel pacientul este luat în evidenţa DSP.

Pasul următor este contactarea de către DSP a pacientului pentru a fi transportat la o unitate sanitară pentru evaluarea obligatorie şi efectuarea anchetei epidemiologice. Tot DSP este cea care trebuie să elibereze în 30 de zile de la ultima zi a perioadei de izolare o „decizie de izolare” în baza căreia se poate solicita concediul medical. Pacienţii care sunt pozitivi şi aleg să rămână la domiciliu au nevoie de o evaluare medicală într-o instituţie abilitată la care vor ajunge cu ambulanţa, şi nu cu mijloacele de transport în comun. Apoi, este nevoie ca bolnavul să se izoleze pe cât posibil de restul familiei, singur într-o cameră şi cu baie separată. Dacă acest lucru nu este posibil, sfatul este ca pacientul să doarmă separat, să stea continuu cu mască şi să dezinfecteze obiectele de folosinţă comună după ce le atinge. Totodată, el va anunţa medicul de familie pentru a fi luat în evidenţă şi pentru a discuta zilnic cu acesta despre starea sa de sănătate.

În cazul în care starea de sănătate a pacientului se agravează brusc, el este îndemnat să apeleze serviciul de urgenţă 112.

Cei care aleg să rămână acasă se vor carantina împreună cu pacienţii pe întreaga perioadă dacă la ancheta epidemiologică făcută de DSP au fost declarate acele persoane. În cazul în care încep să aibă semnele unei boli respiratorii vor contacta medicul de familie sau serviciul de urgenţă 112.

Cei care au venit în contact cu o persoană considerată „contact direct” al unui bolnav nu vor fi carantinaţi, chiar dacă locuiesc la aceeaşi adresă sau sunt colegi de muncă cu acesta.

O persoană diagnosticată nu are nevoie de retestare. Indiferent de rezultatele unui alt test, persoana bolnavă nu mai este considerată contagioasă după 14 zile de izolare, dacă nu are simptome.

Persoana care a fost bolnavă se poate reîntoarce la muncă sau la şcoală după 14 zile dacă nu mai are simptome şi trebuie să respecte toate regulile de protecţie sanitară, cu mască obligatorie în primele zece zile.

Concediile medicale pentru angajaţi sau adeverinţele de motivare a absenţelor pentru elevi şi studenţi vor fi eliberate în baza deciziei de izolare/carantinare emisă de DSP. Persoanele care au ieşit din perioada de izolare de 14 zile vor transmite medicului de familie deciziile emise de DSP şi vor primi certificatul de concedii medicale.

„De multe ori, pacienţii nu ştiu pe ce drum să apuce şi încercăm să punem pe fiecare uşă a cabinetelor şi pe diverse aplicaţii, să informăm pacienţii ca să le fie mai uşor. Acum, situaţia e mult mai grea decât acum cinci luni sau trei luni. Înainte aveam un pacient pe săptămână, acum avem trei pe zi. Sunt foarte mulţi şi încercăm să uşurăm comunicarea”, explică necesitatea acestui ghid dr. Rodica Tănăsescu, medic de familie în Bucureşti.

La rândul său, dr. Gindrovel Dumitra, vicepreşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, spune că medicii de familie au un parteneriat direct cu pacienţii, asta pe de o parte. „Nu întâmplător încrederea populaţiei în medicul de familie este una dintre cele mai mari, comparativ cu alte instituţii. Pe de altă parte, simţim nevoia în această perioadă ca acele prezentări întâmplătoare la cabinetul medicului de familie pentru pacienţii cu afecţiuni respiratorii să nu se facă într-o perioadă în care există alţi pacienţi cu boli cronice sau copii la vaccinare, de exemplu. Pentru că cel mai mare pericol pe care-l putem avea este ca însăşi această prezentare la medicul de familie să constituie unul dintre elementele care conduc la răspândirea bolii. Şi atunci, am simţit nevoia să-i informăm care sunt paşii de făcut pentru fiecare pacient astfel încât să obţinem beneficiul maxim atât pentru pacientul respectiv, cât şi pentru ceilalţi pacienţi care vin la cabinetele noastre, adaugă dr. Gindrovel Dumitra.

Dr. Dumitra adaugă că atât datele oficiale, cât şi autorităţile, estimează că în această săptămână va creşte foarte mult numărul de cazuri, iar săptămâna viitoare este posibilă o dublare a acestora. „Ca atare, trebuie să luăm măsuri de limitare a acestei explozii. Şi una dintre măsuri stă în mâinile noastre”, mai spune medicul Gindrovel Dumitra. Această creştere a infectărilor este înregistrată şi la cabinetele medicilor de familie. Dr. Gindrovel Dumitra spune că săptămâna trecută, din lista sa de pacienţi, cinci au fost testaţi pentru SARS-CoV-2 şi tot atâţia s-au dovedit a fi infectaţi.

Cel mai important sfat pe care medicii de familie îl au pentru pacienţii lor este să nu vină la cabinet fără programare sau fără a da în prealabil un telefon. „În momentul în care o persoană are simptome respiratorii specifice, cel mai bun lucru pe care trebuie să-l facă este să ia legătura telefonică cu medicul de familie şi împreună să decidă ce e de făcut mai departe. Orice fel de simptom de boală respiratorie. Pentru că este important să limităm răspândirea bolii, dar să şi facem ceea ce trebuie făcut pentru starea pacienţilor cu simptome respiratorii”, insistă dr. Gindrovel Dumitra.

Medicul de familie propune un exerciţiu de imaginaţie. „Gândiţi-vă că vă aflaţi într-o policlinică în Bucureşti. Afară plouă aşa cum se întâmplă acum. Şi pacienţii stau pe hol, pentru că nu au unde să stea în altă parte. Şi vine cineva şi începe să tuşească. Chiar dacă are mască. Sau are febră sau alte simptome. Sigur că îi putem chema la cabinet dacă noi considerăm că în momentul respectiv nu reprezintă un pericol în primul rând pentru ei şi apoi pentru ceilalţi: gândiţi-vă la mijlocul de deplasare. Dacă un pacient are simptome respiratorii şi nu are un mijloc de transport propriu, atunci se va deplasa cu tramvaiul, cu metroul şi aşa mai departe şi în acest fel o infecţie se poate răspândi”, avertizează vicepreşedintele SNMF.