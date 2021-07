Gheorghiţă a anunţat că cel mai probabil persoanele vaccinate cu o doză de AstraZeneca pot face rapel cu un vaccin bazat pe ARN mesager

Gheorghiţă a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că există un răspuns din partea Comisiei de Epidemiologie care recomandă utilizarea acestei scheme de vaccinare.

“Al doilea lucru pe care aş vrea să îl dezbat este legat de schemele heterologe de vaccinare şi anume combinarea a două vaccinuri cu tehnologii diferite şi în mod particular este legată de schema de vaccinare în care prima doză a fost efectuată cu vaccinul de la compania AstraZeneca şi a doua doză se efectuează cu un vaccin pe bază de ARN mesager. La acest moment avem răspunsul din partea Comisiei de Epidemiologie este un răspuns care recomandă utilizarea acestei scheme, aşteptăm răspunsul şi din partea comisiei de Sănătate Publică de la nivelul ministerului după care vom reevala toate datele ştiinţifice şi vom anunţa săptămâna viitoare care va fi decizia finală”, a explicat Gheorghiţă.

El a anunţat că această decizie nu contravine recomandărilor Agenţiei Europene a Medicamentului.

“Foarte probabil că va fi adoptată în România această schemă heterologă de vaccinare, ţinând cont de faptul că avem date ştiinţifice la acest moment pe baza cărora să putem lua această decizie. Sigur că această decizie nu contravine recomandărilor Agenţiei Europene a Medicamentului, practic fiecare stat îşi face propria politică de sănătate publică, de vaccinare, bazându-ne pe date ştiinţifice care să certifice siguranţa şi eficacitatea acestor scheme de vaccinare”, a explicat Gheorghiţă.

Întrebat ce persoane pot face această schemă de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă a răspuns: “Sunt identificate anumite categorii de persoane la care se poate lua în calcul administrarea unei doze de vaccin cu tehnologie diferită, indiferent care dintre ele, fie de la compania Biontech/Pfizer, fie de la compania Moderna, în general persoane de pildă sub 60 de ani, persoane de sex feminin, mai ales dacă utilizează contraceptive orale, sau persoane în care se află în primul an de la diagnosticul unei afecţiuni oncologice sau persoane care au antecedente tromboembolice, persoane care au antecedente trombocitopenie sau persoane care au ciroză hepatică cu sau fără trombocitopenie, fundamentarea fiind legată de faptul că această schemă pare că are acelaşi nivel de imunogenitate practic anticorpi care se obţin după cea de-a doua doză cu un vaccin diferit pe bază de ANR mesager ating cel puţin acelaşi nivel cu schema care folosea acelaşi tip de vaccin”.