Care sunt cele patru lucruri pe care fiecare om ar trebui să le experimenteze înainte de a muri

Un fost analist financiar devenit scriitor în Florida vorbește despre cele patru lucruri pe care fiecare om ar trebui să le experimenteze înainte de a muri.

„Profitați de oportunitatea de a face ceva complet diferit și veți avea beneficii timp de zeci de ani”, susține Sean Kernan, într-un articol publicat în yahoo.life!

1.Călătoriți pentru a vedea un sit istoric antic. Învățați despre regiune și istoria acesteia. Intrați în legătură cu trecutul.

2. Oferiți timp și energie pentru o cauză fără a primi nimic în schimb. Aceste experiențe sunt cele care te îmbogățesc cel mai mult.

3. Asistați la o lansare importantă de rachetă. Experimentați vârful de lance al ingineriei umane. Contemplați puterea, focul și uimirea din jurul vostru.

5. Plecați departe de marele oraș. Experimentați natura și vedeți cum un cer nocturn nefiltrat prinde viață deasupra voastră.

„Am angajat un ghid și am călătorit departe în junglă, unde a devenit din ce în ce mai cald și mai umed, iar eu, din nou, am crezut că o să mor. Tufișurile erau incredibil de dese, iar jungla era formată numai din dealuri abrupte. Cu toate acestea, totul a meritat când am ieșit la suprafață și am văzut piramide uriașe care ne așteptau”, a scris Sean Kernan.

Oamenii tânjesc după noutate și au nevoie de experiențe diverse pentru a se simți mulțumiți. Mergeți să vedeți ceva vechi, foarte vechi. „Este cea mai apropiată opțiune a ta de călătoria în timp”, susține scriitorul.

„Sentimentele de umanitate împărtășită și măreția civilizației te vor surprinde. Veți vedea capacitatea noastră uimitoare de a inova și de a supraviețui în cele mai grele condiții. Mergeți să vedeți focul galactic și uimirea. Pentru că mi-am petrecut verile în apropierea NASA, unde lucra bunicul meu, am avut ocazia să asist la câteva lansări de navete spațiale. Vei simți puterea. Lansarea unei navete creează o presiune uriașă, suficientă pentru a arunca în aer o clădire. În timpul decolării, naveta seamănă rapid cu o minge de foc, deoarece flăcările sale se întind mult mai mult decât naveta însăși”, mai spune fostul analist financiar.