Gabriel Diaconu: Cu regulile de distanţare socială am prevenit 98% din decese

La începutul acestei lupte, pe 26 februarie ştiam următoarele lucruri despre COVID-19: R0 pentru acest virus era 2.5, cu o mortalitate variabilă între 0.2 şi 15%, funcţie de vârstă şi patologii pre-morbide ale persoanei.

Fără nicio intervenţie, în următoarele 3 luni de la primul caz confirmat ar fi urmat să avem, în cel mai sumbru scenariu, în jur de 1 – 2 milioane de îmbolnăviri, sau 10% din populaţie, cu o estimare a deceselor la 100 – 200 de mii. Folosind un alt algoritm de calcul, raportat la ponderea de vârstă a populaţiei, dar şi patologiile frecvente (boli cardiovasculare, peste 4 milioane, diabet zaharat, peste 500 de mii), decesele ar fi putut urca până la 400 de mii.

La acest moment, am împiedicat peste 98% din ce-ar fi putut să se întâmple. Am făcut asta prin a) instaurarea stării de urgenţă, b) impunerea unor măsuri extreme de distanţare fizică, ce au dus la scăderea mobilităţii sociale cu peste 75%, şi în unele oraşe cu peste 80%, în condiţiile în care c) am avut o retro-migraţiune masivă, apreciată la peste 1 milion de români, din care aproape 20% au trecut prin izolare sau carantină. Am salvat, simplu spus, vieţile a sute de mii de oameni.

Nu am intrat pe o pantă descendentă, îndeosebi prin prisma faptului că, la fiecare 3 – 4 zile, avem un aflux de 800 – 1000 de cazuri noi, la nivel naţional. Ele sunt balansate de aproximativ acelaşi număr de vindecări şi decese. În următoarea săptămână e puţin probabil să se schimbe dramatic progresia epidemică, dacă oamenii rămân ataşaţi valorilor care-au permis performanţa de până acum. N-avem voie să ne batem joc de ce-am reuşit să facem până acum”, a scris acesta pe pagina lui de Facebook.

Bilanţul total al persoanelor infectate în Româia cu noul coronavirus a ajuns, joi, la 14.499 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 392 de îmbolnăviri. În acelaşi timp sunt înregistrate 876 de decese, iar 6.144 de persoane s-au vindecat.