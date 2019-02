Falsul ginecolog de la Spitalul Judeţean Ilfov nu a luat Capacitatea şi a intrat la liceu cu media 1,68. Pacientă: „M-a cusut după operaţia de cezariană”

„Femeia aceasta a fost mâna a doua la operaţia mea, a ţinut pensa şi la sfârşit ea a fost cea care a aplicat bandajul şi tot ea a venit a doua zi să-l schimbe.

Pacienta a mai adăugat că falsului medic ginecolog i se spune rezidenta Raluca şi că ea şi doctoriţa Dragu, fosta şefă de secţie de la Ginecologie, erau nedespărţite.

Academicianul Sinescu: „Diploma este falsă”

Încă de marţi, academicianul Ioanel Sinescu a declarat pentru „Adevărul” că Raluca Bîrsan nu a fost niciodată studenta Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila, aşa cum pretindea în spital.

„Pe diplomă trebuie să fie un nume, un prenume, un cod numeric personal, trebuie să aibă în dosarul ei de la spital anul în care a absolvit facultatea. Din ce ştiu, nu a fost niciodată studenta noastră, ceea ce a apărut în presă e un prototip de diplomă care are ştampila facultăţii, a decanatului şi nu a universităţii, nu are nici număr matricol. Are, pe de-o parte pe ştampilă, e un anumit tip de denumire a Ministerului Educaţiei şi pe antetul acelei false diplome, eu cred că este falsă, că nu poate fi adevărată, e altceva scris. Nu e semnată de niciun fel de rector. Totuşi, facem verificări”, a explicat, pentru „Adevărul”, academicianul Ioanel Sinescu, rectorul UMF Bucureşti.

Secţia 9 de Poliţie s-a sesizat din oficiu

La scurt timp, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a confirmat că diploma Ralucăi Bîrsan şi adeverinţa sa de intrare în Rezidenţiat sunt false, motiv pentru care a făcut o plângere pe numele femeii care a profesat ca medic voluntar timp de 10 ani în Spitalul Judeţean Ilfov. De asemenea, Pintea a solicitat întrunirea de urgenţă a Consiliului de Administraţie din Spitalul Judeţean Ilfov şi a trimis corpul de control de la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti pentru a face verificări.

O anchetă a fost deschisă în acest caz şi de secţia 9 de Poliţie din Capitală, care s-a sesizat din oficiu cu privire la exercitarea fără drept a unei profesii.

Cazul Ralucăi Bîrsan vine la doar o săptămână după ce jurnaliştii de la Libertatea au relatat despre Matteo Politi, un italian cu opt clase care a ajuns să facă operaţii estetice în mai multe clinici private din Capitală. Bărbatul, cetăţean italian, se află acum după gratii pentru fals şi exercitarea fără drept a unei profesii.