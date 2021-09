Elevii merg la şcoală şi la incidenţe infernale. Octavian Jurma: Conceptul de urgenţă lipseşte cu desăvârşire din atitudinea autorităţilor în acest val

„Până vineri, incidenţa poate ajunge cu uşurinţă la 9 la mie. Părinţii sunt deci obligaţi să îşi trimită copiii la şcoală la o incidenţa infernală, la care şcoala trebuia închisă, doar pentru că aşa a stabilit un comitet politic: se respectă un criteriu birocratic «vineri», nu un criteriu epidemiologic «a două zi după ce se activează scenariul roşu». Conceptul de urgenţă, adică de pericol iminent care trebuie evitat cu măsuri imediate, lipseşte cu desăvârşire din atitudinea autorităţilor în acest val. Toată lumea are timp în valul 4: «Vom vedea când vom ajunge acolo», «se va întruni comitetul şi vor decide», «vom întreba specialiştii». Singurii care nu au timp sunt medicii şi cei care s-au infectat sau urmează să se infecteze tocmai pentru că fie ignorăm cele mai elementare măsuri de prevenţie şi protecţie în pandemie, fie le luăm mult după ce ar fi fost necesare”, atrage atenţia medicul.





Acesta subliniază că urmează o săptămâna cumplită, în care vom depăşi recordurile din valul 2 şi vom intra într-un abis pe care nu l-am mai explorat până acum. „Eu vă recomand să intraţi în lockdown individual (scenariu roşu personal sau de familie) din această săptămână, pentru că vom trece de 10.000 de cazuri pe zi şi nu putem fi atât de naivi încât să ne închipuim că nu se doarme bine prin guvern de grija noastră. Repet în cel mai simplu mod cu putinţă: NU vrei să ajungi în spital cu COVID-19 în perioada asta”, mai spune pe pagina sa de Facebook Octavian Jurma.





Primul mare oraş care trece de incidenţa de 6 la mie





La Timişoara, ieri, a fost convocată o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Subprefectul judeţului Timiş, Ovidiu Drăgănescu, a explicat ce măsuri urmau să se ia.





„Asta înseamnă că, trecând de limita de 6 la mie, va trebui să impunem restricţii de circulaţie pe timpul nopţii în weekend, iar majoritatea activităţilor din industria HoReCa, precum şi din zona culturii - festivaluri, concerte etc. - vor trebui să fie anulate în săptămânile următoare”, a anunţat subprefectul de Timiş. El a precizat că sunt 11 localităţi în judeţul Timiş, dintre care cea mai importantă este Timişoara, dar şi celelalte orăşele-satelit din jurul Timişoarei, care au în jur de 20.000 de locuitori, unde s-a atins această incidenţă. Ca urmare, nunţile, petrecerile, botezurile, alte întruniri cu număr mare de persoane nu vor mai putea avea loc şi se vor anula. Nici măcar persoanele vaccinate nu vor primi derogare.





În schimb, cei vaccinaţi nu se vor supune restricţiilor de circulaţie pe timpul nopţii, însă, deocamdată, legislaţia nu le aduce libertatea de a organiza asemenea evenimente (nunţi, petreceri, botezuri etc.) la o incidenţă de peste 6 la mie, a precizat subprefectul.





La incidenţe între 6 şi 7,5 la mie, circulaţia este restricţionată pentru cei nevaccinaţi, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, după ora 20.00. În aceleaşi zile, magazinele se vor închide la ora 18.00. În privinţa obligativităţii purtării măştii în aer liber, unele măsuri deja au fost luate pe plan local. Astfel, persoanele care stau la mai puţin de 50 de metri de şcoli sunt obligate să poarte mască. De asemenea, pe o rază de 25 de metri în jurul tuturor locurilor aglomerate - pieţe, târguri, talciocuri, unităţi spitaliceşti - masca este obligatorie.





„Dacă vedem că incidenţa creşte - şi din păcate spre sfârşitul săptămânii ne aşteptăm la o incidenţă-record la ritmul de creştere zilnică -, este posibil să le cerem timişorenilor să poarte mască şi pe stradă, în zonele aglomerate”, a declarat subprefectul Ovidiu Drăgănescu.





Cu şcolile nu se întâmplă nimic





„În privinţa şcolilor, avem o problemă, pentru că ele se analizează doar în ziua de vineri. Vineri, incidenţa la Timişoara era sub 6 la mie şi nu s-a intrat în scenariul de şcoală online, şi nu mai putem corecta asta până vinerea viitoare, deşi probabil că mulţi părinţi şi-ar fi dorit să-i ţină acasă pe copii”, a spus subprefectul de Timiş. Până vineri, şcolile rămân deschise în Timişoara, dar avem foarte multe clase care se închid din cauza înregistrării de cazuri de COVID, a menţionat Ovidiu Drăgănescu.





Întrebat cum îşi explică această incidenţă mare a cazurilor, subprefectul a spus că şi în valurile anterioare ale pandemiei a observat că, în general, creşterile încep dinspre vestul ţării înspre est.





„Probabil că s-au făcut şi foarte multe teste. Timişoara şi în primăvară spunea că face multe teste. Am ajuns la această incidenţă probabil şi din cauza faptului că nu toţi s-au protejat, nu toţi au respectat normele şi nu am avut nicio vaccinare aşa cum ne-am fi dorit în primăvară şi în vară, deşi noi am mers peste tot şi cu echipe mobile, am aşteptat să vină lumea, am deschis centre, am făcut acţiuni, chiar ne-am lipit şi de acţiuni culturale uneori. Acum, am ajuns în judeţ la 4,87, cu 3.768 de persoane infectate, iar Timişoara, la 6,58”, a arătat subprefectul.





Capitala a înregistrat jumătate din totalul cazurilor





Şi în Capitală a devenit obligatorie masca în multe zone din spaţiul liber. Asta după ce ieri aici au fost înregistrate jumătate din totalul cazurilor de la nivelul ţării, adică 2.559 de cazuri. „La nivelul Municipiului Bucureşti au fost efectuate 2.083 de teste RT-PCR şi 6.624 teste rapide antigenice. De asemenea, în acelaşi interval au fost alocate aproximativ 1400 de cazuri care erau nealocate, cifra înscriindu-se în media zilnică de cazuri pe care DSP Bucureşti le prelucrează şi alocă, după efectuarea anchetelor epidemiologice”, arată autorităţile. Astfel, rata de incidenţa cumulată calculată la 14 zile în Bucureşti a ajuns la 4,95. Este a treia zi la rând când în rata de incidenţă în Capitală sare de 4 cazuri la mia de locuitori şi ajunge foarte aproape de 5 cazuri la mia de locuitori. Potrivit DSP, rata de infectare a ajuns la 4,95, iar în ritmul acesta este foarte probabil să depăşim până la sfârşitul săptămânii şi 6 cazuri la mia de locuitori, lucru ce ar impune noi restricţii.





Se pare că în Sectorul 1 deja a sărit de 6 cazuri la mia de locuitori, însă măsurile sunt luate în continuare la nivel de Capitală. Deocamdată, în restaurante, mall-uri, terase şi cinematografe se cere certificatul verde digital pentru facilitarea accesului, iar potrivit unei noi hotărâri a Prefecturii, în spaţiile publice, cum ar fi pieţele, târgurile sau staţiile şi mijloacele de transport în comun, dar şi la locul de muncă, este obligatorie masca de protecţie.





La 6 la mie devine obligatorie carantina de noapte în weekend, ceea ce înseamnă că nu este permisă circulaţia persoanelor nevaccinate în afara locuinţei, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, între orele 20.00-05.00.





Nouă localităţi de lângă Bucureşti au intrat în carantină de noapte





Rata de infectare în nouă localităţi din judeţul Ilfov a trecut, duminică, de 6 cazuri la mia de locuitori, astfel că au intrat în carantină de noapte în weekend. Este vorba despre Afumaţi - 7,36 la mie, Bragadiru - 7,75 la mie, Chiajna - 7,25 la mie, Dărăşti-Ilfov - 6,25 la mie, Dobroeşti - 8,91 la mie, Mogoşoaia - 8,57 la mie, Otopeni - 6,35 la mie, Popeşti - Leordeni - 6,68 la mie, Voluntari - 6,77 la mie. În acelaşi timp, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Ilfov a adoptat, duminică, mai multe hotărâri care vizează alte 23 de localităţi de pe raza judeţului, în care au fost dispuse o serie de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor COVID-19, ce au intrat în vigoare de ieri ca urmare a creşterii ratei de incidenţă, cumulată la 14 zile, la 1.000 de locuitori. Potrivit CJSU Ilfov, acestea sunt: Baloteşti (4,02), Berceni (5,79), Brăneşti (5,66), Cernica (4,19), Ciolpani (4,97), Ciorogârla (3,36), Clinceni (4,60), Copăceni (4,38), Corbeanca (5,12), Cornetu (3,33), 1 Decembrie (4,14), Domneşti (4,48), Găneasa (4,02), Glina (4,19), Grădiştea (4,16), Gruiu (4,11), Jilava (4,03), Măgurele (5,94), Moara Vlăsiei (4,32), Pantelimon (4,78), Petrăchioaia (3,62), Ştefăneştii de Jos (5,37) şi Tunari (3,74).





5.655 de cazuri noi de COVID-19 şi 109 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore la nivel naţional. Numărul pacienţilor internaţi la ATI a ajuns la 1.218.