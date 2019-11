E oficial: porcul de Crăciun poate fi sacrificat fără acordul medicului veterinar

Concret, modificarea condiţiilor pentru sacrificarea porcului vine după ce mai mulţi medici veterinari din întreaga ţară au argumentat este imposibilă supravegherea tuturor tăierilor de porci, conform publicaţiei agrointel.ro. Tot vineri, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a publicat pe site-ul său măsurile impuse la sacrificarea porcilor de Crăciun.

Pentru a evita răspândirea virusului pestei porcine africane (PPA), ANSVSA a transmis că a dispus o serie de măsuri de prevenire, supraveghere şi control al bolii. Astfel, în cazul gospodarilor care taie porcul de Crăciun, autorităţile verifică respectarea normelor sanitar-veterinare privind identificarea şi înregistrarea animalelor. „Se intensifică şi controalele în vederea interzicerii creşterii extravilane (stâne, cantoane, societăţi agricole, alte clădiri dezafectate etc.). În cazul, în care proprietarul de animale constată înainte de sacrificare, apariţia unor modificări a stării de sănătate a animalului (inapetenţă, febră, pielea se înroşeşte, apoi devine cianotică, arcuire a spatelui, mers greoi, vomă cu sânge, diaree cu sânge, etc) sau/şi după sacrificarea animalului, existenţa unor modificări ale organelor interne (splina mult mărită de culoare roşie sau neagră, ficat mult mărit, numeroase hemoragii, acumulări de lichide în cavităţi, etc.) se va anunţa de îndată medicul veterinar de liberă practică împuternicit”, se arată în comunicatul de presă al ANSVSA.