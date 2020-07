Două recorduri negative într-o singură zi: de ce creşte numărul de cazuri de COVID-19

Preşedintele Klaus Iohannis îi avertizează pe români că vor fi aplicate „măsuri foarte ferme“.

Obligativitatea purtării măştii în spaţiile deschise va fi impusă de sâmbătă, 1 august, şi în zonele aglomerate din judeţul Constanţa, inclusiv în staţiuni şi în zonele de promenadă.



Asta după ce statisticile au început să arate că multe cazuri de infectare au loc pe litoral, acolo unde românii par că au uitat de pandemie, iar turiştii se înghesuie la plajă şi nu poartă măşti de protecţie nicăieri. Apoi, aceştia se întorc cu virusul în judeţele de unde provin, unde îl răspândesc mai departe. Aşa se explică faptul că judeţul Constanţa a avut, joi, un număr mic de noi infectări – 27 de cazuri – şi 907 de la începutul pandemiei.

Orele în care va fi obligatorie masca

Anunţul privind obligativitatea purtării măştii a fost făcut joi de prefectul judeţului, George Niculescu. El a precizat că, la propunerea DSP şi a Poliţiei Judeţene Constanţa, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis că de sâmbătă va fi obligatorie purtarea măştii în spaţiile deschise aglomerate, precum pieţe, târguri, curtea bisericilor, peroanele gărilor, staţii de autobuz.

Potrivit prefectului, va fi obligatorie purtarea măştii inclusiv în staţiunile de pe litoral, în zonele de promenadă, în intervalul orar 18.00-24.00.

Bilanţul negru

De altfel, autorităţile au anunţat ieri că alţi 1.356 de români s-au infectat cu noul coronavirus în doar 24 de ore, numărul total al persoanelor care s-au îmbolnăvit de COVID-19 ajungând, astfel, la 49.591. Dintre aceştia, 26.609 pacienţi s-au vindecat, dar 2.304 au murit. Practic, este vorba despre cel mai mare număr de infectări înregistrat într-o zi, de la începutul pandemie. Astfel, a fost depăşit recordul negativ din data de 25 iulie, când au fost înregistrate 1.284 de noi cazuri.

Un număr de 402 persoane erau internate, ieri, la Terapie Intensivă. Este al doilea record negativ înregistrat odată cu publicarea datelor de ieri, după bilanţul de miercuri, când erau internaţi la terapie intensivă 377 de pacienţi.

Avertismentul şefului statului

Preşedintele Klaus Iohannis a atras atenţia că aproape jumătate din locurile de care dispun spitalele din România la Terapie Intensivă pentru COVID-19 sunt ocupate în acest moment. La nivel naţional, sunt de patru ori mai multe cazuri active faţă de 8 iunie, data cu cei mai puţini pacienţi infectaţi cu noul coronavirus după „relaxare”. „DSU pregăteşte spitalele, avem peste 800 de paturi pregătite pentru Terapie Intensivă. La momentul acesta, deja jumătate sunt ocupate. Atenţie!”, a subliniat Klaus Iohannis.

Şeful statului s-a întâlnit, joi, cu ministrul de Interne, Marcel Vela, cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, şi cu secretarul de stat al MAI, Bogdan Despescu, pentru a analiza măsurile de gestionare a pandemiei. „Am convenit că este momentul să fim extrem de fermi, extrem de aplicaţi. Dragi români, toate studiile sociologice pe care le-am văzut arată că 90% din voi respectă normele (…). Marea majoritate dintre voi a înţeles că avem nevoie de disciplină. Cei care n-au înţeles vor fi amendaţi. Este obligatoriu ca toată lumea să respecte normele pentru ca noi toţi să putem stăpâni această boală. (…) Avem nevoie de măsuri foarte ferme. Mă bazez pe voi, dragi români, să respectaţi aceste norme, iar cei care nu le respectă vor suporta rigorile legii”, a mai spus şeful statului.

Cum explică Nelu Tătaru creşterea alarmantă a cazurilor

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a precizat că, în acest moment, suntem în săptămânile în care se consumă boala celor aproape 4.000 de pacienţi care au refuzat internarea sau au solicitat externarea în perioada în care autorităţile nu au avut un cadru legislativ pentru a gestiona situaţia. „Suntem într-o recrudescenţă cu o creştere a numărului de cazuri. Suntem de opt săptămâni, din prima săptămână a lunii iunie, când ajunsesem la 120-130 de cazuri noi de la o zi la alta, (apoi – n.r.) a urmat o creştere. În toată această perioadă am avut măsuri de relaxare, am avut de pe 3 iulie până pe 21 iulie şi lipsa unui cadru legislativ, lipsa unor pârghii pentru a putea gestiona pacienţii infectaţi, simptomatici sau asimptomatici. Începând cu 23 iulie, odată cu intrarea în vigoare a legii (carantinei – n.r.), am reluat această muncă titanică de identificare, diagnosticare, carantinare sau izolare la domiciliu”, a declarat Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a afirmat că urmează două săptămâni grele în care vom avea o creştere progresivă a numărului de cazuri, însă dacă populaţia şi agenţii economici respectă regulile şi anume purtarea măştii, spălatul pe mâini, distanţarea socială, după aceea am putea avea o aplatizare şi o scăderea a numărului infectărilor cu noul coronavirus.

„În acest moment suntem în săptămânile în care se consumă boala celor aproape 4.000 de pacienţi care au refuzat internarea sau au solicitat externarea în cele aproape trei săptămâni. Sunt două săptămâni grele în care vom avea o creştere progresivă a numărului de cazuri. Rămâne ca noi, ca sistem sanitar, ca minister, ca Guvern, să adaptăm posibilităţile sanitare pe care le avem, paturile de terapie intensivă, aparatura la numărul pe care în fiecare zi îl vedem la terapie intensivă, ca şi adresabilitate la unităţile de primire urgenţe”, a completat Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că ne putem aştepta la o scădere a infectărilor cu noul virus, peste două sau trei săptămâni, în cazul în care oamenii şi agenţii economici respectă regulile de protecţie.

Top 10 al celor mai afectate judeţe

În ultimele 24 de ore, cele mai multe infectări s-au manfestat în Bucureşti, respectiv 223 de noi cazuri. Pe locul 2 este judeţul Argeş cu 103 cazuri, iar judeţul Prahova este pe locul 3 cu 78 de cazuri. Pe locul 4 în topul noilor infectări este Timiş, cu 76 de cazuri, pe când judeţul Braşov este pe 5 cu 60 de cazuri. Judeţul Galaţi este pe locul 6 cu 55 de cazuri, iar pe locul 7 este Brăila cu 47 de cazuri. Pe locul 8 sunt judeţele Iaşi şi Bacău cu câte 45 de cazuri, judeţul Bihor se plasează pe locul 9 cu 44 de cazuri. Clasamentul se închide cu judeţul Vaslui, unde s-au înregistrat 41 de noi infectări.

Capitala are, de altfel, şi cel mai mare număr total de infectări: 5.723 de bucureşteni au luat virusul SARS-CoV-2. Următoarele 9 judeţe sunt în topul infectărilor de la debutul pandemiei, redate în ordine descrescătoare: Suceava - 4.514 de cazuri, Argeş - 3.112, Braşov - 2.993, Galaţi - 2.050, Prahova - 1.873, Dâmboviţa - 1.792, Vrancea - 1.688, Iaşi - 1.430 şi Bacău - 1.335.

Unde se mai poartă masca

Purtarea măştii este obligatorie, de săptămâna aceasta, în spaţiile publice deschise în care sunt organizate pieţe, târguri şi oboare în Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Buză şi Galaţi care au luat această măsură, iar autorităţile din Braşov şi Prahova spun că vor aplica şi ele restricţia, dar de la 1 august.

Săptămâna viitoare urmează să decidă şi Primăria Capitalei dacă va impune măştile în spaţiile deschise din oraş. Este vorba doar de zona pietonală a Centrului Vechi, unde e o zonă de risc, aşa cum arată monitorizarea făcută de primărie cu ajutorul camerelor de luat vederi.

„Este una dintre zonele în care stăteam tot timpul cu sufletul la gură, e densitate mare, bazine de mişcare restrânse, în permanenţă înghesuială. Noi avem măsurători zilnice, inclusiv în parcuri, de exemplu, duminică în Herăstrău, între orele 8.00 şi 22.00 au fost 500 de oameni, nu e mult. Centrul Vechi e de departe cel mai aglomerat”, a spus viceprimarul Aurelian Bădulescu.

Joi, autorităţile locale au decis că la Buzău masca este obligatorie în pieţe, târguri, staţii de autobuz, peroane, zonele în care se organizează serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice. Măsura este valabilă pe întreg teritoriul judeţului Buzău.

100 de buzoieni confirmaţi cu coronavirus erau joi în izolare la domiciliu, după ce ei nu au mai putut fi internaţi, paturile din spitalele pentru bolnavii COVID fiind ocupate.

Ministerul Sănătăţii a aprobat ca încă un spital din Buzău să devină unitate suport pentru COVID, însă durează până va putea prelua efectiv primii pacienţi. Conform reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Buzău, joi, s-au înregistrat 36 de noi cazuri de COVID-19, la pacienţi cu vârste între 10 şi 89 de ani. De la debutul pandemiei s-au înregistrat în acest judeţ 1.285 de îmbolnăviri, dintre care 35 au murit.

Galaţi - Pe faleza Dunării şi în parcuri, cu mască

Tot joi, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a stabilit locurile publice şi intervalele orare în care purtarea măştii de protecţie este obligatorie, începând de sâmbătă.

Astfel, gălăţenii vor fi obligaţi să poarte mască dacă se plimbă pe faleza inferioară sau pe faleza superioară, dacă sunt în parcuri, pe strada Brăilei şi în celelalte locuri de promenadă ale oraşului. În aceste zone, purtarea măştii de protecţie este obligatorie în intervalul orar 16.00 - 23.00. De asemenea, purtarea măştii va fi obligatorie în cele 5 pieţe principale din Galaţi, în intervalul orar 7.00-18.00.

În Talciocul din Galaţi, purtarea măştii de protecţie este obligatorie în intervalul orar 7.00 - 13.00.

În staţiile de transport în comun, gălăţenii vor fi obligaţi să poarte mască de protecţie între orele 7.00-22.00.

În judeţul Galaţi, joi s-au înregistrat 64 de cazuri noi de coronavirus, ajungând la un total de 2.072 de cazuri, dintre care 116 persoane au decedat.