Declinul demografic din România a accelerat în aprilie, din cauza scăderii natalităţii

În martie, populaţia României a continuat scăderea din cauze demografice, dar declinul a încetinit, când s-au pierdut 10.330 de locuitori, faţă de 11.554 în aceeaşi lună a anului 2018.







În aprilie, s-au născut 12.791 copii, cu 232 mai mulţi copii decât în martie, dar mai puţini cu 2.282 faţă de aceeaşi lună din 2018. Totodată, în aprilie, s-au înregistrat 21.351 decese, cu 1.538 mai puţine decât în luna anterioară şi cu 317 mai puţine faţă de aprilie 2018.





Mortalitatea infantilă din România a crescut în aprilie, faţă de aceeaşi lună a anului 2018, fiind înregistrate 104 decese ale unor copii cu vârsta de sub un an, cu patru mai multe decât în urmă cu un an.





În aprilie, numărul căsătoriilor a fost cu 5.437 mai mic decât cel înregistrat în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive, s-au pronunţat cu 483 divorţuri mai puţine în luna aprilie 2019, decât în luna aprilie 2018.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: