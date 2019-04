Declinul demografic a încetinit în februarie, datorită scăderii mortalităţii

În ianuarie, populaţia României a continuat scăderea din cauze demografice: s-au pierdut 9.867 de locuitori, faţă de 6.495 în aceeaşi lună a anului 2018.

În februarie, s-au născut 12.374 copii, cu 4.595 mai puţini decât în ianuarie şi cu 317 mai puţini faţă de aceeaşi lună din 2018.

Totodată, în februarie, s-au înregistrat 22.110 decese, cu 4.726 mai puţine decât în ianuarie şi cu 718 mai puţine faţă de aceeaşi lună din 2018.

Mortalitatea infantilă din România a scăzut în februarie, faţă de aceeaşi lună a anului 2018, fiind înregistrate 83 decese ale unor copii cu vârsta de sub un an, cu 11 mai puţine decât în urmă cu un an.

În februarie, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 5.287 căsătorii, cu 17 mai multe decât în luna ianuarie 2019. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive a fost de 2.360, cu 1.464 mai multe decât în luna ianuarie 2019.

