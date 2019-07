Daniel Osmanovici a demisionat din  funcţia de purtător de cuvânt al CNAS

„A demisionat vineri. Atunci şi-a depus demisia la domnul preşedinte, la momentul acela nu ştiam dacă demisia fusese trimisă pe circuit mai departe, trebuie semnată de domnul preşedinte, aşa e procedura la orice instituţie şi orice serviciu”, a declarat consilierul superior în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Augustus Costache, citat de Mediafax.Şeful de la Casa Naţională de Sănătate refuză să-şi dea demisia, dar nici nu e demis

Premierul Viorica Dăncilă este în război deschis cu preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Răzvan Vulcănescu, după ce acesta din urmă a refuzat să demisioneze din funcţie deşi premierul i-a cerut asta încă de la sfârşitul săptămânii trecute.

„Domnul Vulcănescu trebuie să înţeleagă că acest lucru nu este opţional. Este un lucru obligatoriu. Dacă dumnealui nu îşi dă demisia, îl voi demite. Voi cere doamnei ministru, că aşa se procedează, am văzut în spaţiu public a apărut că i-am cerut doamnei ministru... şi când am făcut numirea a venit propunerea din partea doamnei ministru a Sănătăţii, aprobată de mine, îl vom demite noi şi vom numi pe altcineva. Nu am întrebat dacă vrea să îşi dea demisia, am spus că trebuie să îşi dea demisia şi acest lucru îl va face", a replicat Dăncilă după ce preşedintele Casei a anunţat că nu demisionează şi nu se consideră vinovat de faptul că de aproape trei săptămâni sistemul informatic nu funcţionează.

„Nu am luat în calcul o demisie la acest moment. Nu consider că mă fac vinovat de nefuncţionalitatea platformei informatice şi sunt anumite lucruri care trebuie privite în ansamblu, de-a lungul timpului, de ce s-a ajuns la o astfel de situaţie”, a spus Vulcănescu.



Însă în opinia premierului, viitorul preşedinte CNAS trebuie să fie „o persoană care poate să răspundă tuturor provocărilor din sistem, dar şi o persoană care să îşi aleagă cu grijă purtătorul de cuvânt”.

„Eu nu o să accept niciodată ca cineva să jignească cetăţenii români”, a spus Dăncilă. Reamintim că şefa Executivului a cerut, joi, demiterea directorului CNAS şi a purtătorului de cuvânt al instituţiei, Daniel Osmanovici, după declaraţia acestuia din urmă potrivit căreia „oamenii mor, cu şi fără sistem”, referindu-se la sistemul informatic al CNAS care este în colaps. „Am văzut declaraţiile. Ceea ce arată că nu are ce căuta în această funcţie. Nu e normal să aibă astfel de cuvinte pentru cetăţeni”, a anunţat joi premierul. Daniel Osmanovici, a anunţat, ieri, că demisionează din funcţia de purtător de cuvânt al Casei.

La rândul ei, ministrul Sorina Pintea i-a cerut premierului Dăncilă demiterea şefului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. „Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu este în subordinea Ministerului Sănătăţii, iar sistemul informatic este gestionat doar de către cei de la CNAS. Dar pentru că sistemul informatic deserveşte partea de sănătate publică, sistemul public de sănătate, cu siguranţă ne interesează ce s-a întâmplat. Voi face o propunere doamnei prim-ministru şi vă rog să-mi permiteţi să nu dezvălui acum ce propunere îi voi face doamnei prim-ministru”, a precizat ea.

Declaraţia care a declanşat scandalul



„Cred că puteţi fi de acord cu mine că nu există pe lumea asta niciun sistem perfect. Mă refer la orice sistem (…) Nu vreau să mă duc în această zonă apocaliptică, pentru că oamenii mor şi cu un sistem, şi fără un sistem”, declara miercuri purtătorul de cuvânt al CNAS, Daniel Osmanovici, fost jurnalist la Antena 1, într-o intervenţie la RFI.



Reprezentanţii pacienţilor spun că acest colaps afectează în principal activitatea medicilor de familie care nu mai oferă prescripţii pacienţilor despre care nu ştiu cu siguranţă că sunt asiguraţi. „Întâmpinăm greutăţi majore în a beneficia de serviciile medicale decontate de CNAS. Practic ne forţează să facem asta contra cost, şi vorbim de sume pe care pacienţii nu şi le permit. Este strigător la cer”, a declarat Cezar Irimia, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Boli Cronice.

Sistemul informatic al cardului de sănătate este blocat aproape trei săptămâni, dar în ciuda plângerilor venite de la medici şi pacienţi, oficialii CNAS spun că starea de indisponibilitate nu înseamnă că sistemul informatic al cardului de sănătate nu a funcţionat în această perioadă, ci că nu a făcut-o conform „standardelor tehnice referitoare la timpul de răspuns".

Totodată, CNAS arată că furnizorii de servicii medicale le pot efectua în modul de lucru offline, care presupune aceleaşi operaţiuni pe calculator, calitatea de asigurat fiind de cele mai multe ori deja cunoscută sau putând fi verificată şi în alt mod.





