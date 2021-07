Cum păstrăm alimentele pe caniculă: produsele care sunt puse în frigider trebuie să fie ambalate separat

Potrivit unui comunicat ANSVSA, nu trebuie achiziţionate produse alimentare expuse la vânzare în locuri şi condiţii necorespunzătoare (pe stradă, din portbagajul maşinilor etc.) cu atât mai mult în cazul alimentelor uşor perisabile - carne, peşte, ouă, lapte şi produse lactate, relatează Agerpres.

Consumatorii trebuie să ia în considerare temperatura la care trebuie păstrate alimentele ce necesită păstrare la rece, să verifice prospeţimea în momentul achiziţionării şi să nu cumpere alimentele cu miros neplăcut sau având culoarea, consistenţa modificată sau care prezintă mucegai pe suprafaţă.

Alimentele de origine animală trebuie introduse în frigider imediat după cumpărare, unde trebuie păstrate astfel: carnea refrigerată, laptele, produsele din lapte şi ouăle, la o temperatură de refrigerare de preferinţă între 0 - +4 grade C şi separat în funcţie de categoria de produs, iar carnea congelată la o temperatură cât mai scăzută, respectiv sub -18 grade C.

Alimentele depozitate la rece trebuie să fie ambalate separat, iar mâncarea gătită trebuie să stea într-un recipient acoperit. Produsele decongelate nu trebuie să fie recongelate, ci mâncate la scurt timp după dezgheţare.

„Inspectorii din cadrul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene vor verifica în special următoarele: