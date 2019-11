Costel Alexe, noul ministru al Mediului: „România este în 13 proceduri de infringement şi în 11 proceduri de preinfringement pe mediu”

"Este o mare provocare pentru că guvernările PSD au subfinanţat an de an acest domeniu, l-au ignorat complet şi am ajuns să avem acum 13 proceduri de infringement şi 11 proceduri de pre-infringement. Dacă nu rezolvăm urgent şi nu ne aliniem la normele europene vom sfârşi prin a plăti pentru incompetenţa altora. Avem probleme în pădurile din România. Vom face tot ce ne stă în putinţă să oprim tăierile ilegale de păduri din România. Cred că cetăţenii României aşteaptă să fim implicaţi să rezolvăm această problemă. Suntem ultimii din Europa la reciclare", a spus Alexe, conform agerpres.ro.