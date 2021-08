Ce recompense ar putea primi românii care vor să se vaccineze anti-COVID. Cum procedează celelalte ţări europene

Ministrul Sănătăţii, dr. Ioana Mihăilă, a înaintat Guvernului o serie de propuneri care să accelereze procesul de vaccinare anti-COVID în România. Pe lângă vaccinarea oamenilor în ambulatorii sau acasă, de către medicul de familie, ministrul are în vedere acordarea de bonuri de masă pentru cei care aleg să se vaccineze şi tombolele pentru cei vaccinaţi.

„Am venit cu propuneri de recompensă pentru cei care se vaccinează de acum înainte, dar şi anumite măsuri care să recompenseze şi pe cei vaccinaţi anterior şi pe cei care doresc să se vaccineze de acum înainte. Deocamdată, avem în lucru o propunere pentru acordarea unor bonuri de masă, pentru cei care se vor vaccina de acum înainte, şi suntem în discuţii, încă nu avem o formă finală, a unor loterii la care să participe toate persoanele vaccinate care doresc acest lucru. În momentul acesta, loteria este încă la stadiul de discuţii, vom veni cu mai multe propuneri, vedem care sunt cel mai uşor de operaţionalizat şi acceptat de Guvern şi acelea vor fi implementate”, a declarat Ioana Mihăilă.

Ce recompense se oferă în alte ţări

Ideea de a-i recompensa pe cei care se vaccinează nu este nouă, de vreme ce campaniile de vaccinare din state precum SUA, Italia, Cehia, Japonia şi Rusia au înregistrat şi ele o scădere a interesului populaţiei pentru imunizarea anti-COVID. Toate statele enumerate stau însă mai bine la acoperirea vaccinală decât România, cu excepţia Rusiei. În SUA, 49% din populaţie este complet imunizată, în Italia – 53%, în Cehia – 46%, în Japonia – 31%, iar în Rusia – 17%, conform portalului Our World in Data.

Preşedintele american Joe Biden a cerut statelor federale să recompenseze persoanele indecise care se hotărăsc să se vaccineze cu câte 100 de dolari. Există şi iniţiative locale. În New Jersey, guvernatorul Phil Murphy a lansat formula „Shot and a Beer”, adică berea şi vaccinul gratuit, pentru rezidenţii cu vârste de peste 21 de ani. „Pot for shot” este oferta unor dispensare medicale care distribuie canabis celor vaccinaţi, în timp ce o companie de fast-food oferă clienţilor vaccinaţi tradiţionala gogoaşă americană.

În Italia, angajatorii care doresc să aibă companii „COVID-free” au oferit angajaţilor care finalizează schema de vaccinare bonusuri la salariu sau zile de concediu suplimentare.

În Cehia, funcţionarii publici care se vaccinează au două zile suplimentare de concediu plătit, la iniţiativa premierului Andrej Babis.

Japonia a îndrăznit mai mult, unele companii oferindu-le angajaţilor premii substanţiale, de la apartamente de lux până la lingouri de aur.

Pentru că Rusia stă atât de prost la capitolul vaccinare, edilul Moscovei, Serghei Sobianin, a lansat loteria anti-COVID pentru cei care vor fi vaccinaţi. Astfel, din 14 iunie până la 11 iulie, au fost puse în joc, săptămânal, cinci maşini în valoare de aproximativ un milion de ruble fiecare, echivalentul a 11.500 de euro.

Iohannis nu vrea să audă de vaccinarea obligatorie

Pe de altă parte, preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, ieri, că trebuie îmbunătăţită campania de vaccinare şi trebuie lucrat la partea de conştientizare.

„Nu îi putem constrânge pe oameni să facă lucruri pe care nu vor să le facă pentru că nu le înţeleg”, a subliniat şeful statului cu referire la o eventuală obligativitate a vaccinării în rândul personalului medical. Iohannis a menţionat că, în opinia sa, interdicţiile neexplicate nu vor duce „foarte departe”. „Nu pot să accept măsuri care duc la discriminări”, a mai afirmat şeful statului.

Personalul medical care încă nu s-a vaccinat, bun de plată

Procentul de doar 25% din populaţia eligibilă imunizată în 7 luni în cadrul campaniei de vaccinare din România nu este o surpriză, dacă observăm că nici medicii nu s-au imunizat. La debutul valului 4 în România, aproximativ 10% din personalul medical care lucrează în spitale (medici, asistente, brancardieri) nu s-au vaccinat anti-COVID.

De aceea, ministrul Sănătăţii a precizat că personalul medical nevaccinat trebuie să suporte testarea periodică din propriul buzunar, dacă refuză în continuare să se imunizeze.

„Personalul medical nevaccinat, dacă se infectează, reprezintă un risc nu doar pentru propria persoană de a dezvolta forme severe de boală, dar şi pentru pacienţi. Din aceste considerente, cred că personalul medical nevaccinat ar trebui testat periodic. (Cu privire la plata testelor periodice – n.r.) cred că aici este responsabilitatea personalului care, în ciuda tuturor acestor date ştiinţifice legate de siguranţa vaccinării, în ciuda faptului că vaccinul este pus la dispoziţie gratuit, încă nu doreşte să se vaccineze. Este liber să aleagă asta, dar nu este responsabilitatea contribuabilului român să plătească testele”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Medic, despre colegii lui nevaccinaţi: „Asta se numeşte ipocrizie!“

Dr. Cristian Oancea, directorul Spitalului „Victor Babeş” din Timişoara, a făcut un apel la colegii lui nevaccinaţi să dea dovadă de responsabilitate şi să se imunizeze.

„Eu sunt pro-vaccinare în primul rând pentru că sunt într-un spital de boli infecţioase. În al doilea rând, să nu fim ipocriţi: adică le ceri pacienţilor test negativ COVID sau să fie vaccinaţi înainte de internare, dar noi nu ne vaccinăm. Asta se numeşte ipocrizie!”, a declarat dr. Cristian Oancea.

Răzvan Cherecheş, profesor de sănătate publică la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, a arătat că riscul de infecţie cu SARS-CoV-2 la persoanele vaccinate este de 8 ori mai mic decât la cele nevaccinate, conform unui studiu american.

„Vedeţi în grafic diferenţa între cei vaccinaţi infectaţi şi cei nevaccinaţi infectaţi. Riscul să te infectezi este de 8 ori mai mic dacă eşti vaccinat(ă). Datele sunt raportate de către San Diego County din SUA, unde este monitorizat statutul de vaccinat la cei infectaţi şi au una dintre cele mai mari rate de secvenţiere genetică din SUA. Ce se vede în iulie este Delta! Dacă mai aveţi prieteni sau membri de familie nevaccinaţi, încercaţi să le salvaţi viaţa (indiferent ce avioane cred)!”, scrie pe Facebook prof. Răzvan Cherecheş.