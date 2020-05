Ce se întâmplă cu Euthyrox, un medicament pentru tiroidă? FACIAS cere lămuriri Agenţiei Medicamentului

Scrisoarea deschisă este urmarea sesizărilor făcute de pacienţii care nu-şi găsesc de câteva luni medicamentul absolut necesar în farmacii. Se pare că, în acest moment, ar exista peste 1,2 milioane comprimate Euthyrox în depozitele distribuitorilor, însă acestea nu sunt livrate în farmacii.

Apelul făcut, FACIAS solicită informaţii şi despre situaţia actuală a comercializării Euthyrox de către distribuitori, atât pentru import, cât şi pentru export, având în vedere că „ANMDMR nu opreşte exportul acestui medicament pentru a asigura cu prioritate necesitatea pieţei interne”.

Vă prezentăm textul integral al solicitării:

Vă rugăm să ne comunicaţi următoarele:

- Care sunt stocurile de medicament EUTHYROX existente la acest moment în depozitele distribuitorilor, conform evidenţelor pe care instituţia ANMDMR trebuie să le deţină având în vedere că distribuitorii au obligaţia de a declara către ANMDMR la sfârşitul fiecărei zile stocurile pe care le au în depozit, iar declaraţia se face automat prin sistem informatic

Dorim să ne răspundeţi la această întrebare întrucât am fost sesizaţi cu privire la faptul că la acest moment ar exista peste 1,2 milioane comprimate Euthyrox în depozitele distribuitorilor, însă acestea nu sunt livrate în farmacii, generându-se astfel o criză pe piaţa farmaceutică şi o problemă vitală privind sănătatea bolnavilor diagnosticaţi cu probleme de tiroidă.

Conform sesizărilor pe care le avem, în prezent ar exista în stoc în depozitele distribuitorilor 433.379 comprimate Euthyrox 100 mcg, 332.314 comprimate Euthyrox 50 mcg şi 453.855 comprimate Euthyrox 25 mcg.

- Având în vedere faptul că, încă din data de 31.03.2020, firma producătoare a acestui medicament, MERCK KGa din Germania, v-a notificat că se confruntă cu probleme de fabricaţie astfel încât vor fi livrate cantităţi diminuate de Euthyirox către Statul Român, vă rugăm să ne comunicaţi de ce nu aţi făcut public acest lucru şi care sunt măsurile dispuse de instituţie în vederea preîntâmpinării crizei generată de lipsa Euthyrox în farmacii şi implicit a afectării sănătăţii bolnavilor?

- De ce instituţia ANMDMR nu autorizează şi ADEM să importe acest medicament, astfel încât să poată fi asigurată cantitatea necesară de Euthyrox în toate farmaciile pentru a putea fi procurat acest medicament de către bolnavii de tiroidă ?

- Care este situaţia actuală a comercializării Euthyrox de către distribuitori, atât pentru import, cât şi pentru export şi, dată fiind criza actuală, care este motivul datorită căruia ANMDMR nu opreşte exportul acestui medicament pentru a asigura cu prioritate necesitatea pieţei interne, respectând astfel dreptul la viaţă şi sănătate a cetăţenilor români?

Facem precizarea că se impune informarea opiniei publice privitor la situaţia reală ce a stat la baza creării acestei crize la nivel naţional a Euthyrox în farmacii, întrucât perceptia publică este aceea că se aşteaptă Ordinul de Ministru 672/2020 cu raportare la art. 2 alin. 2 lit. c) în vederea exportării acestui medicament la un preţ mai mare decât cel practicat pentru vânzarea medicamentului în România, fapt care încalcă dreptul la sănătate şi la viaţă al cetăţenilor români cu probleme de tiroidă - care au nevoie de acest medicament zilnic, fiindu-le vital -, criza fiind generată cu ştiinţa autorităţilor statului, care pun astfel în pericol drepturile fundamentale ale persoanelor cu afecţiuni de tiroidă, cetăţeni ai Statului Român.

Mai precizăm că subscrisa FACIAS are ca principal scop apărarea drepturilor cetăţenilor împotriva abuzurilor săvârşite de către instituţiile statului, în cazul de faţă fiind vorba de dreptul la sănătate şi la viaţă al fiecărui cetăţean, aşa cum este reglementat şi apărat de Constituţia României şi am luat atitudine, implicându-ne în soluţionarea mai multor crize generate de lipsa unor medicamente vitale pentru bolnavi, respectiv criza imonoglobulinei, a citostaticelor şi a tratamentului cu Interferon Free pentru bolnavii de Hepatită C, astfel încât apreciem că este justificată atitudinea şi implicarea noastră şi în cazul de faţă privind criza existentă pe piaţa medicamentelor în privinţa Euthyroxului, ca urmare a nelivrării acestuia în farmacii de către distribuitori în scopul obţinerii unor profituri generate de afaceri care ar trebui să facă obiectul cercetărilor instituţiilor abilitate ale Statului Român.

În privinţa cetăţenilor care suferă de insuficienţă tiroidiană, statistic vorbind, menţionăm că există un procent de 5% din populaţia ţării, respectiv 1 milion de bolnavi, aceştia fiind dependenţi de substanţa activă din Euthyrox, iar prin neadministrarea medicamentului timp de o lună de zile, persoanele pot deceda, fiindu-le pusă în pericol astfel nu doar sănătatea, ci chiar viaţa.

În plus, Ministerul Sănătăţii a transmis public faptul că medicamentul Euthyrox se află în depozitele distribuitorilor în stocuri suficiente încă din data de 08.04.2020 şi că este distribuit în farmacii, însă în farmacii acest medicament nu se găseşte întrucât distribuitorii nu îl asigură din motivele menţionate mai sus şi anume dorinţa de a-l vinde la export cu un preţ mai mare decât cel practicat pe piaţa internă.

Apreciem că informaţiile solicitate de către subscrisa Fundaţie sunt de interes public, chiar naţional şi vizează domeniul de activitate ANMDMR, conform căruia instituţia are obligaţia de a supraveghea unităţile de producţie, distribuţia en-gros şi calitatea medicamentelor în piaţă, precum şi controlul în utilizare al medicamentelor de uz uman, elaborând strategii şi politici naţionale în domeniul medicamentului, contorizând piaţa medicamentului în vederea asigurării controlului activităţii de prestări servicii şi a respectării şi aplicării legislaţiei în vigoare. Totodată eliberează autorizaţii de distribuţie pentru distribuitori en-gros de medicament de uz uman şi efectuează inspecţii la deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor pentru verificarea respectării obligaţiilor acestora, atât în domeniul activităţilor de farmacie, cât şi a obligaţiilor ce le revin conform legislaţiei în domeniul medicamentelor de uz uman, astfel încât criza actuală generată de lipsa Euthyroxului în farmacii cade în mod exclusiv, ca obligaţie de soluţionare, în sarcina instituţiei ANMDM.