Ce decizie a luat Parchetul în cazul ministrului Sănătăţii, privind un eventual conflict de interese

Parchetul nu are motiv să se autosesizeze în cazul lui Victor Costache. conform capital.ro. Ministrul Sănătăţii a afirmat joi că a făcut toate demersurile legale pentru a se convinge că în timpul său liber poate profesa. Acesta a spus că semnat un contract de muncă pentru a putea profesa legal, în weekend, ca medic primar. „Ca ministru, am făcut toate demersurile legale pentru a mă convinge că în timpul meu liber pot profesa. Nu e un moft, ci o necesitate. Pot salva vieţi, când nu sunt la minister. Fac acest lucru din pasiune, rupând din timpul alocat familiei mele. Şi credeţi-mă, e greu să aleg: să merg în sala de operaţii sau să stau alături de copiii mei. La Spitalul Polisano, aşa cum am spus aseară la B1 TV, operaţiile sunt pro bono, dar legea m-a obligat să semnez un contract de muncă. Jurnaliştii l-au prezentat, dar precizez că aveam nevoie de acest contract ca să profesez legal în weekend, ca medic primar. Altfel, ar fi însemnat să fac operaţii în afara legii. Pentru a evita orice discuţie, înainte de a prelua mandatul de ministru, am făcut demersuri la cea mai înaltă instituţie a statului, abilitată în acest domeniu, Agenţia Naţională pentru Integritate”, a explicat ministrul pe Facebook.