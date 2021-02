Cât de posibilă este varianta producerii unui vaccin anti-COVID la Institutul Cantacuzino

„Nu ştim provocarea la care va fi supus Institutul Cantacuzino ca să vă pot da un orizont de timp. Este o hazardare să spunem, în momentul ăsta, când se va întâmpla producţia de vaccinuri anti-COVID în România. Deocamdată a fost, cum a spus-o şi domnul prim-ministru, doar afirmarea disponibilităţii României de a participa la acest efort european. În momentul acesta, Institutul Cantacuzino poate participa cu personal, care a fost angrenat în producţia de vaccinuri şi cu partea de cercetare, dezvoltare. V-am spus, e o discuţie prematură. Nu ştim ce se va concretiza.", a declarat Florin Oancea, directorul Institutului Cantacuzino la DigiFM, potrivit DIGI 24.





De altfel, Institutul Cantacuzino nu a mai produs niciun vaccin din 2010, când a rămas fără autorizaţie.

Declaraţia vine după ce premierul Florin Cîţu a afirmat, întrebat sâmbătă dacă România va achiziţiona vaccin din Rusia sau China, că nu va face acest lucru şi că a fost trimisă o scrisoare, în urma unei întrebări adresate de Comisia Europeană, iar ţara noastră şi-a arătat disponibilitatea de a produce vaccinul împotriva COVID-19 la Institutul Cantacuzino.

De asemena, potrivit sursei citate, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice, Dragoş Damian, a explicat că fabricarea medicamentelor şi a vaccinurilor reprezintă un proces complex şi că este vorba de 7 – 8 faze de producţie pentru un medicament de succes şi de două ori mai multe pentru vaccinuri.

"Durata de fabricaţie a unui vaccin sau medicament este între 3 şi 36 de luni, sunt foarte multe etape de control al calităţii, ca produsul să fie compatibil cu specificaţiile. Nu e problema de aprobări, se vor da prin autorităţile europene pentru că se caută soluţii pentru producţia de vaccinuri, este vorba mai mult de infrastructură. Pentru primele faze în cazul fabricării de vaccinuri – cultivarea celulelor care produc antigen, recoltarea şi purificarea - trebuie un anumit tip de tehnologie care trebuie procurat. De când a început pandemia, am discutat cu toţi premierii şi miniştrii sănătăţii, i-am rugat să găsească soluţii pentru a găsi resurse pentru o fabrică de vaccinuri pentru a putea fabrica şi noi în România. Dacă vorbim de transfer de tehnologie cu multe etape de fabricaţie pentru care să avem licenţă primită de la producător vorbim de un orizont de 3 – 5 ani. În plus, procesul de fabricaţie este complex, necesită foarte multe etape de control al calităţii în proces şi de când se primeşte comanda durează şi un an până când vaccinul este fabricat", a declarat Dragoş Damian.