Când ar putea lua avânt, din nou, campania de vaccinare. Valeriu Gheorghiţă: „Românii vor înţelege”

Premierul Florin Cîţu a declarat, în cadrul şedinţei săptămânale a CNCAV, că în România campania de vaccinare este un succes, dovadă faptul că cifrele zilnice legate de pandemie sunt în scădere.

„Faptul că a funcţionat şi funcţionează campania de vaccinare îl vedem prin numărul de persoane infectate zilnic, care a scăzut. Şi, mai important, numărul de persoane care decedează zilnic a scăzut. Deci, funcţionează acestă campanie de vaccinare. Numărul persoanelor din secţiile ATI a scăzut. Prin vaccinare am reuşit să reducem aceste efecte ale pandemiei”, a arătat Florin Cîţu.

Cu privire la iminenţa valului 4, şeful Guvernului este optimist: acesta spune că dacă românii se vaccinează, atunci din toamnă nu ar trebui să ne confruntăm cu noi infectări, blocarea secţiilor ATI şi decese COVID.

„Dacă populaţia eligibilă se vaccinează, n-ar trebui să mai discutăm despre valul 4. Ştiu că se discută foarte mult în spaţiul public despre valul 4. Eu am spus şi repet: nu avem niciun motiv să avem un val 4 puternic în România. S-ar putea să vină un val 4, pentru că gripa vine în fiecare an, aşa s-ar putea să avem şi aici. Dar nu ar trebui să avem un val 4 semnificativ, cu efecte semnificative, pentru că avem vaccin în România. Dacă ne vaccinăm, nu vom avea acest val 4. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat deja că varianta Delta se răspândeşte foarte repede, decă ăsta este un risp pe care îl ştim cu toţii. Este, deocamdată, cea mai agresivă (tulpină – n.r.) şi cele mai vulnerabile sunt persoanele nevaccinate şi, bineînţeles, comunele unde rata de vaccinare este mică”, a spus Florin Cîţu.

Premierul: „Am adus vaccinul cam peste tot”

Şeful Executivului arată că autorităţile sanitare au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a-I convinge pe români să meargă la vaccinare.

„În ceea ce priveşte Guvernul, am dus vaccinul cam peste tot. Avem acum caravane care duc vaccinul în zone rurale, am făcut maratoane de vaccinare, avem centre de vaccinare în aeroporturi, în gări, la frontieră, am văzut câteva centre de vaccinare şi în lanuri de lavandă. Am făcut acest effort pentru a avea vaccinul oriunde, aproape de cetăţeni, doar pentru a se vaccina. Repet: e important să ne vaccinăm, să scăpăm de această pandemie”, a mai spus premierul.

Şeful CNCAV, dr.col. Valeriu Gheorghiţă, a explicat că cel puţin o doză de ser anti-COVID reduce riscul de a contracta infecţia cu 50%. El s-a arătat convins că românii vor avea o deschidere mai mare către vaccinare după ce se întorc din concedii.

„Activitatea noastră este concentrată în acest moment foarte mult pe reducerea decalajului între acoperirea vaccinală în urban şi rural. (…) Este important să continuăm campania de vaccinare, chiar dacă la acest moment numărul celor care se vaccinează cu doza 1 este în scădere. Sunt convins că în perioada următoare, după ce trece şi entuziasmul concediilor, oamenii vor înţelege importanţa, beneficiile vaccinării şi se vor adresa într-un număr mai mare. Şi, mai mult decât atât, vom merge noi în întâmpinarea persoanelor cu vaccinul, cât mai aproape de fiecare casă, de fiecare gospodărie”, a promis şeful CNCAV.