Cadre medicale la cafea, fără mască şi mănuşi, în sala de operaţie, în timpul unui transplant: „Horror, inadmisibil”

În cadrul unui reportaj Digi 24 despre o operaţie rară de transplant hepatic de la Institutul Clinic Fundeni, unde o femeie de 54 de ani a fost salvată de nepotul său de 24 de ani, care i-a donat o parte din ficat, în imagini apare o gafă catalogată drept „horror” de medicul chirurg Marius Uscatu.

În plină operaţie de transplant două cadre medicale aflate în sala de operaţie, (unde trebuie prevenit şi combătut riscul apariţiei infecţiilor nosocomiale ), la doar câţiva metri de masa unde tânărului i se recolta o bucată de ficat, acestea stau pe scaun discutând şi nerepectând normele sanitare dintr-o sală de operaţie. În imagini se poate observa cum una dintre femei soarbe din când în când din băutura ce o avea într-un pahar, în tot acest timp ţinând masca atârnată de o ureche, iar cealaltă femeie stă pe telefon şi din când în când îşi mai duce mâna la cap.

Niciuna dintre cele două cadrele medicale ale cărei funcţie exactă nu se cunoaşte, nu poartă mănuşi medicale.

„Esenţa medicinei româneşti: în plin transplant hepatic, o doamnă stă relaxată, fără mască, cu paharul de cafea în mână. Horror. Inadmisibil LE: sunt consternat de reactiile unor chirurgi, "ce mare greseala a facut"? "la ce-o fi bună masca în sala de operaţie"? "haideţi să nu exgerăm, toţi mai greşim"...”, a scris medicul chirurg pe pagina sa pe Facebook

De altfel, mănuşile nu par a fi obligatorii nici pentru alte cinci cadre medicale ce privesc întreg procesul chirurgical uneori dicutând între ei (1 şi 2), stând pe telefon, la o distanţă mică de pacient (3), odihnindu-se (5 şi 6), sau chiar ajutânt atunci din când în când atunci când li se cere vre-un instrument medical de către medicii care operează, moment în care nu este clar din filmare dacă persoana în cauză îşi pune sau nu mănuşile (minutul 1:16 din clipul video disponibil mai jos).

Secvenţele vdeo pot fi vizionate începând cu minutul 1:10 din reportajul video publicat de DIGI 24.

Contactată de Libertatea , conducerea Institutului Clinic Fundeni a recunoscut eroarea şi a anunţat că va urma o investigaţiiei.

„În mod clar, este o încălcare a procedurilor de bloc operator, care va fi investigată”, a transmis, managerul Institutului Fundeni, doctorul Anca Coliţă.

„Infecţiile nosocomiale, la care România deţine recordul absolut, se datorează în primul rând măsurilor elementare de igienă (spălarea mâinilor, masca etc). Eu am operat mulţi ani în Franţa, în multe clinici publice sau private. Nici măcar o dată nu am văzut aşa ceva. Gestul spălării mâinilor şi al portului măştii este spontan, precum respiraţie, şi nu o servitute («botniţă», în cultura românească)”, a mai explicat în comentariile postării date medicul Marius Uscatu.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat luni, 1 august, într-o conferinţă de presă că în România trebuie schimbat cadrul organizatoric pentru a se permite identificarea şi raportarea acestor infecţii.

"Dacă la nivelul Uniunii Europene toate ţările au cifre care merg de la 6-7% din totalul pacienţilor externaţi care înregistrează astfel de infecţii în cursul spitalizării, în România, vedeţi că am avut şi procente care ajungeau la 0,2%, adică absolut puţin credibil. Şi tot lucrăm ca să schimbăm şi mentalităţi şi, mai mult, să asigurăm cadrul organizatoric şi mai ales profesional care să permită identificarea şi raportarea acestor infecţii. Remarcaţi că trendul a fost crescător. Haideţi să comparăm ultimii doi ani, 2021 şi 2022. Remarcaţi o creştere cu 55% a gradului de raportare între trimestrul 1 a anului 2021 şi trimestrul 1 al anului 2022. Deci o creştere semnificativă, dar încă suntem departe, dar lucrăm şi acum. Vreau să vă arăt cum lucrăm ca să atingem acest obiectiv”, a explicat ministrul Sănătăţii.

El a adăugat că un nou studiu de prevalenţă privind aceste infecţii va fi realizat în acest an.