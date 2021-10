Bălăceanu-Stolnici: Nu putem stăpâni pandemia dacă oamenii nu sunt disciplinaţi civic şi dacă nu se vaccinează  VIDEO

El a afirmat, într-un mesaj pentru pagina de Facebook RO Vaccinare, că pandemia era terminată dacă oamenii ascultau de medici.

„Eu am mai întâlnit astfel de... nu chiar pandemii planetare atât de dezvoltate (...), dar am apucat şi în copilăria mea, în tinereţea mea şi în lunga mea carieră care este de peste 75 de ani de medicină practicată. Am apucat epidemii de gripă, am apucat epidemii grave de poliomielită (...), epidemii de scarlatină, era tuberculoza care omora mii şi mii de oameni, era sifilisul care pe vremea aceea era ucigător, malaria şi altele, toate aceste epidemii au speriat populaţiile şi până la urmă s-au sfârşit cu bine (...) Această pandemie ar fi fost de mult terminată dacă oamenii ar fi fost înţelegători şi ne-ar fi ascultat pe noi cei care ştim secretele - între ghilimele - ale virusurilor şi ce trebuie făcut pentru ca să scăpăm de ele", a transmis academicianul.

El a explicat că împotriva virusului "nu putem întrebuinţa un medicament care să-l distrugă".

„Nu putem să-l atacăm decât cu un singur lucru, cu anticorpi. Anticorpii sunt nişte medicamente, naturiste, în fond, create de organismul nostru, de sistemul imunologic al organismului nostru, dar pentru ca să le creeze, îl stimulăm. Şi vaccinul nu este altceva decât o proteină cu o anumită formă sau un ARN cu o anumită construcţie care îl stimulează şi îl învaţă care este virusul pe care trebuie să îl atace. Vaccinul a fost înţeles în mod greşit ca un medicament, nu este un medicament. Vaccinul este stimulator al unei fabrici de medicamente pe care le avem în corpul nostru: sistemul imun”, a precizat Constantin Bălăceanu-Stolnici.

El a afirmat că nu îşi explică de ce a fost construită o teorie a conspiraţiei în legătură cu acest vaccin.

„Nu îmi explic de ce a fost construită o întreagă mitologie, o întreagă gamă de tipul conspirativ care a zguduit încrederea populaţiei în folosirea vaccinului şi în special a acestui vaccin. Nu am văzut oameni care să protesteze când făceam serul antitetanic, nu am văzut să protesteze când ni se făcea serul antirabic, nu am văzut oameni care să protesteze atunci când, plecând în străinătate, în ţări tropicale, le făceau vaccinări pentru febra galbenă şi pentru alte boli. Aici a izbucnit această stranie amplificare de poveşti care nu au nicio bază ştiinţifică. Şi lucrul nu este specific României, este pe întreaga planetă”, a mai transmis academicianul.

El a menţionat că oameni inteligenţi s-au lăsat păcăliţi şi au căzut în capcana intinsă de teoria conspiraţiei, precizând că „este stupefiant să vezi oameni pe care îi credeam că sunt oameni în care poţi să ai încredere s-au pierdut în mrejele pe care această nenorocită propagandă le-a răspândit".

De asemenea, Constantin Bălăceanu-Stolnici a menţionat că nu înţelege de ce medici au răspândit neîncrederea în vaccin.

„M-a durut să văd că medici, oameni care au făcut medicină şi ştiu foarte bine ce este un vaccin (...) au răspândit neîncrederea în vaccinare. Am văzut studenţi la medicină, mi-a crăpat obrazul de ruşine, am văzut studenţi la medicină refuzând să se vaccineze, făcând propagandă de anti-vaccinare şi stând la coadă ore întregi ca să-şi facă testări numai ca să nu facă vaccinul. Mi se pare un lucru de neînţeles. Nu avem alte măsuri decât izolarea, care este determinată de legislaţie, purtarea măştii, care este combătută numai de cei care nu au suficienţi neuroni să înţeleagă importanţa ei, şi vaccinarea”, a declarat academicianul.

El a menţionat că vede oameni cu funcţii, senatori care „nu au habar la elemente fundamentale ale imunologiei", dar se bagă în aceste treburi, precizând că fac acest lucru pentru a atrage atenţia asupra lor.

Constantin Bălăceanu-Stolnici crede că unii jurişti au pus înaintea dreptului la viaţă dreptul de a nu te supune unor obligaţii statale.

„Ce m-a surprins foarte mult şi ceea ce dovedeşte că trăim într-o epocă foarte confuză este că jurişti buni, cu funcţii de răspundere şi asta este grav, au făcut această imensă greşeală că au pus înaintea dreptului de viaţă, înaintea dreptului de a supravieţui, înaintea dreptului de a fi sănătos, dreptul de a refuza şi de a nu te supune unor obligaţii statale care îţi îngrădesc libertatea, liberul arbitru. (...) Acest drept este infinit mai puţin important decât dreptul să trăieşti”, a afirmat academicianul.

El a cerut oamenilor să nu se mai ia după zvonuri.

„Mesajul meu de om de aproape 100 de ani, cu peste 75 de ani de experienţă în medicină, (...) este nu vă lăsaţi induşi de toate curentele acestea făcute de oameni care nu au competenţă, nu au pregătirea profesională respectivă, văd numai aspectele superficiale, se iau după zvonuri. Nimic nu e mai periculos pentru situaţiile acestea care pun în pericol viaţa oamenilor sănătatea naţiunii decât să te iei după zvonuri. Combateţi pe cei care vin cu zvonurile, combateţi pe cei care vin cu tot felul de elucubraţii conspirative şi ascultaţi-ne pe noi care suntem oameni de meserie. Nu avem ce câştiga din aceasta decât plăcerea de a vedea că această pandemie se scurtează”, a mai afirmat Bălăceanu-Stolnici.

El a precizat că pandemia nu poate fi stăpânită dacă oamenii nu sunt disciplinaţi civic şi dacă nu se vaccinează.

„Nu putem stăpâni pandemia dacă oamenii nu sunt disciplinaţi civic, nu putem stăpâni pandemia dacă nu se vaccinează, nu putem stăpâni pandemia dacă purtarea măştii e considerată o bagatelă. Fiţi conştienţi, părinţii pentru copii, copiii pentru părinţii, aveţi grijă pentru că virusul acesta nu este o jucărie, nu este o fantezie, este o realitate tristă, biologică care apare periodic, prin care omenirea a mai trecut. Sfatul meu este ascultaţi de oameni de meserie, nu de oameni care cu o inclinaţie spre demagogie”, a mai afirmat Constantin Bălăceanu-Stolnici.