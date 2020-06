Arafat: Iulie ar trebui să fie o lună OK pentru a ne programa vacanţele, dacă situaţia epidemiologică este sub control

Raed Arafat s-a arătat îngrijorat de numărul mare de cazuri raportate joi, atunci când au fost anunţate peste 230 de cazuri noi.





„Ne arată că situaţia nu este sub control aşa cum ne-am dori noi şi că trebuie să fim foarte atenţi în respectarea regulilor de distanţare fizică care se solicită de către noi populaţiei şi să continuăm să lucrăm împreună pentru a împiedica o posibilitate pe care nimeni nu o vrea şi anume, să revenim la un număr mare de cazuri şi să fie obligatoriu să se mai ia unele măsuri.





Aici, chiar dacă sunt măsuri de relaxare care au fost luate, sunt binemeritate pentru cei care au suportat măsurile de restricţie care au fost. Totuşi, trebuie să avem grijă mare în respectarea regulilor mai departe: purtarea măştii, distanţarea, igiena, toate regulile de care noi am vorbit”.





Arafat a precizat că este prea devreme să anunţe 100% ce se a întâmplă după 15 iunie, în a doua etapă de relaxare.





„Au fost enuntate cateva masuri posibile de Ministrul Economiei (deschidere mall-uri) si alti ministri. Inca este prea devreme de a spune si a specula care sunt cele care pot fi deschise. De ce spun ca e prea devreme sa spunem 100% ce va fi dupa 15 iunie? Pentru ca inca suntem la cateva zile de la relaxare si trebuie sa asteptam sa vedem ce se intampla. E posibil sa ajungem ca unele activitati la mall-uri sa se dechida. Dar e prea devreme sa spunem care din ele”, a declarat Raed Arafat.





Fiindcă nu a putut explica precis ce măsuri se vor lua după 15 mai, secretarul de stat a precizat ce măsuri nu se vor lua.





„Poate ca nu e bine sa ne asteptam la activitati in masa in spatii inchise, la activitati cu un numar foarte mare de participanti in spatii deschise. De exemplu, poate cinematografele sau teatrele nu vor fi la capacitate maxima din 15 iunie. Poate anumite competitii se vor face cu un numar limitat de spectatori. Dar ce nu va fi cu siguranta sunt manifestatiile in numar mare. Aici vorbim de sali de cinema, sali de spectacole, festivaluri cu un numar mare de oameni in exterior”.