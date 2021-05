Apelul colonelului Valeriu Gheorghiţă către medicii de familie

„După cum ştim astăzi a fost anunţată demararea campaniei de vaccinare în cabinetele de medicină de familie. În urma centralizării datelor pe care le-am solicitat de la fiecare judeţ în parte, vorbeam de peste 3000 de medici de familie care şi-au arătat disponibilitatea de a participa la această etapă de vaccinare. Momentul a fost din punctul nostru de vedere pregătit în sensul în care s-a elaborat instrucţiunea care reglementează modalitatea de vaccinare prin cabinetul medicului de familie, s-a stabilit că pentru prima etapă vom distribui vaccin de la compania Johnson & Johnson. Încă de săptămâna trecută au fost distribuite în 11 judeţe peste 12.440 de doze de la compania Johnson & Johnson. Astăzi se completează până la 20 de judeţe, ceea ce înseamnă aproape 18.000 de doze” declarat Valeriu Gheorghiţă.

El a precizat că toate dozele de vaccin de la Johnson& Johnson au fost distribuite către centrele regionale de depozitare.

„Toate dozele de la Johnson & Johnson au fost distribuite către centrele regionale de depozitare, aşa încât DSP-urile trebuie să solicite necesarul de doze de la centrele regionale de depozitare şi ulterior să asigure distribuirea acestor doze către medicii de familie din fiecare judeţ. Împreună cu dozele de vaccin necesare se distribuie materiale sanitare aferente, începând de la seringi, ace, dezinfectanţi şi seringile preumplute cu adrenalină”, a explicat Gheorghiţă.

El a mai precizat că nu s-a reuşit începerea aceastei etape de vaccinare cu toţi medicii de familie, şi că se aşteaptă ca un număr mai mare de medici de familie să se implice în această activitate.

„Desigur că nu am reuşit să începem această etapă cu toţi medicii de familie. Deja în Bihor am introdus 10 persoane vaccinate cu vaccinul de la Johnson and Johnson în Mehedinţi erau şapte persoane chiar înainte să intru în această conferinţă Cu siguranţă la finalul zilei vom avea mult mai multe persoane vaccinate. Mă aştept ca progresiv, un număr din ce în ce mai mare de medici de familie să înceapă această activitate. Astăzi am solicitat direcţiilor de sănătate publică să ne implicăm mai mult pentru a asigura distribuţia cu celeritate a dozelor de vaccin, a materialelor necesare şi să punem la dispoziţie, evident, şi procedurile, instrucţiunile necesare pentru a se derula în condiţii foarte bune, campania de vaccinare şi prin cabinetele medicilor de familie. Acelaşi apel îl fac şi către colegii mei medici de familie, le solicit cât se poate de mult implicarea în această campanie de vaccinare, înţeleg efortul pe care cu toţii l-am făcut până la acest moment, însă mă aştept ca un număr mai mare de medici de familie să îşi arate disponibilitatea pentru participarea la acest demers. Din partea noastră, din partea autorităţilor există toată susţinerea şi toată deschiderea pentru a acoperi nevoile şi necesităţile pe care le întâmpinăm cu toţii”, a declarat preşedintele CNCAV.

105 companii au demarat vaccinarea la sediile proprii

Vicepreşedintele CNCAV, Andrei Baciu, a anunţat că 105 operatori economici au demarat activitatea de vaccinare la sediile proprii, find deja imunizate peste 5.000 de persoane, potrivit News.ro

Andrei Baciu a anunţat că activitatea de imunizare a angajaţilor a demarat deja la 105 operatori economici, 31 fiind din domeniul HoReCa.

Activitatea se derulează cu ajutorul a 47 de echipe s-au deplasat către aceşti operatori economici.

În total, au fost vaccinate până acum 5.011 persoane, ele mai multe, respectiv peste 1.800, în Bucureşti.

Au mai fost vaccinate multe persoane în Bihor, Dolj şi Braşov.

Cei mai mulţi operatori economici car au demarat activitatea sunt în judeţele Alba şi Hunedoara, respectiv câte 15.

”Sunt şi judeţe unde această activitate încă nu a demarat şi aş profita de ocazie pentru a încuraja această activitate”, a declarat Baciu.