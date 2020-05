Ţigan sm. Individ din neamul Ţiganilor pe care Românul îl ironizează în tot chipul şi-l încarcă cu toat păcatele pe care şi le poate imagina omul: e obraznic (obraznic ca ~ul), lăudăros şi fudul (tot ~ul îşi laudă ciocanul), hoţ (~ul până nu fură, nu se tine om), mincinos (minte ca ~ul), necredincios (şi-a pierdut credinţa ca ~ul biserica, aluzie la biserica de caş pe care şi-ar fi clădit-o Ţiganii), lipsit de cinste (bani au şi ~ii, dar n-au cinste), prost şi neîndemînatec (s-a înnecat ca ~nul la mal), nu ştie să preţuiască ce e bun (ce ştie ~nul ce e şofranul), cerşeşte, se milogeşte, se tocmeşte din cale afară, etc. etc.; şi CÎRLAN, MOARTE, NOROC, SPÎNZURA; ca fizic, e “negru ca fumul ceaunului”, de unde şi poreclele de “cioară”, “coţofană”, ce i se dau adesea, pe lîngă altele numeroase care fac aluzie la presupusa lui origine (FARAON, IGHIPTEAN), la numele ce adoptă de preferinţă, la cîte o păţanie ce i se atribue, etc. etc.; după felul lor de viaţă, se deosebesc Ţiganii “netoţi”, de “laie” sau “lăieşi”, de “şatră” şi de “vatră”; după ocupaţiune, Ţiganii sunt fierari, lăcătuşi, spoitori, cărămidari, salahori, lăutari, ursari, etc.; numeroase sunt superstiţiile privitoare la Ţigani: când te întâlneşti cu un ~, îţi merge bine; să nu dai de pomană la ~i, că-ţi fură cioara puii; ~ să nu botezi, că pe ceea lume te trage la iad, etc. [vsl. ciganinu]

(13) Diaconovich, C. 1904. Enciclopedia română. Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român. Editura şi tiparul lui W. Krafft. Ibiiu. [Codul utilizat în secţiunea de analiză: ER_1904]