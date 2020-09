Alexandru Rafila, despre începerea anului şcolar: Va creşte numărul de cazuri. Şcolile trebuie să aibă stocuri de măşti de protecţie

„Dacă un copil o să vină cu o singură mască la şcoală şi o rupe, iar acesta este un lucru care se va întâmpla, o rupe, o scoate sau o scapă pe jos, încearcă să o schimbe cu un coleg - sunt copii, noi asta nu înţelegem şi trebuie să se manifeste ca atare - nu ştiu cea mai bună soluţie. Probabil că existenţa unui stoc de măşti care să compenseze toate aceste lucruri în şcoală. Va creşte numărul de cazuri. Pentru copii nu este dramatic Dar numărul de cazuri la nivel naţional va creşte”, a afirmat Rafila, la Digi24.

Totodată, Alexandru Rafila a precizat că cea mai mare îngrijorare a OMS este pentru lunile noiembrie şi decembrie, în ceea ce priveşte numărul de cazuri de COVID-19.

„Îngrijorarea mare este pentru lunile noiembrie - decembrie în ceea ce priveşte creşterea numărului de cazuri. Eu am o speranţă care nu îmi dau seama dacă este fundamentată de evoluţia bolii sau adaptabilitatea sistemului de sănătate. Vă dau un exemplu: Franţa are 7.000 de cazuri noi pe zi, proporţional are mai multe decât România. Noi suntem la o incidenţă cumulată de 85 de cazuri la suta de mii de locuitori, Franţa are 130 de cazuri, Spania ala 240. Nu mai observăm aceleaşi probleme care erau în primăvară. Mortalitatea e mult mai mică, din nefericire noi suntem pe primul loc la mortalitate”, a spus Rafila.

„Eu am o singură speranţă: ca virulenţa acestui microorganism să scadă în timp şi, chiar dacă va produce infecţii, să producă infecţii în general uşoare”, a adăugat reprezentantul României la OMS.