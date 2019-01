A fost lansată aplicaţia care îţi arată în cât timp nu mai ai alcool în sânge după ce ai băut. Cum funcţionează

Dedicată şoferilor, noua versiune a aplicaţiei relansată de Ursus Breweries şi Poliţia Română include noi funcţionalităţi prin care aceştia pot testa dacă se încadrează în parametrii legali pentru a conduce un autovehicul. O altă noutate adusă de aplicaţie este parteneriatul cu start-up-ul Clever Taxi.

Pentru a afla timpul necesar pentru revenirea la limita legală de 0‰ alcool în sânge necesară conducerii unui autovehicul pe drumurile publice, utilizatorii aplicaţiei Zero la Mie parcurg cinci paşi simpli în care introduc informaţiile necesare calculului.

Zero la Mie este construită folosind formula de calcul dezvoltată de fizicianul suedez Erik Windmark şi utilizată la nivel internaţional. Pe baza datelor introduse în secţiunea bio, precum gen, înălţime, greutate, cantitate şi tip de alcool consumat, dar şi timpul de consum, este generat un timp estimativ necesar pentru revenirea la zero la mie alcoolemie. Dacă utilizatorul a consumat alimente în perioada de consum de alcool, este recomandată adăugarea a 90 de minute la rezultatul indicat de aplicaţie.

Spre exemplu, unui bărbat cu o înălţime de 180 cm şi o greutate de 80 kg, care a consumat 2 beri de 500 ml în interval de două ore, îi este recomandat să aştepte minim două ore şi 40 minute până la revenirea la 0‰ alcool în sânge. Rezultatul este însă o recomandare, întrucât capacitatea de metabolizare a alcoolului este diferită pentru fiecare persoană în parte.

Noua versiune a aplicaţiei încorporează şi „Testul de echilibru”, prin care utilizatorii îşi pot testa controlul şi reflexele. Astfel, prin accesarea camerei telefonului direct din aplicaţie, pe ecran apare o linie de ghidare care trebuie urmată. Dacă reuşeşti să mergi drept ai trecut testul! Dacă rezultatul este negativ, pe ecranul telefonului este afişat un mesaj de atenţionare şi responsabilizare, iar utilizatorului îi este recomandat să contacteze un prieten sau să comande un taxi.

O altă noutate în aplicaţie este parteneriatul cu start-up-ul românesc Clever Taxi. Cei care folosesc Zero la Mie au acces direct din aplicaţie la servicii de transport în peste 20 de oraşe, iar cu ajutorul CleverPay au la îndemână cea mai uşoară modalitate de a plăti cursa de taxi, instant. Mai mult, clienţii noi ai Clever Taxi vor avea la dispoziţie 10.000 de vouchere în valoare de 15 lei la prima cursă plătită cu cardul prin aplicaţie.

Zero la Mie, disponibilă pentru moment pentru iOS, iar din prima jumătate a lunii februarie şi pentru Android, este dezvoltată de Ursus Breweries în cadrul platformei de consum responsabil DespreAlcool.ro. Instrument de testare pentru utilizatori, aplicaţia este totodată şi o modalitate de informare care reiterează faptul că limita legală de alcool pentru conducerea unui autovehicul este 0‰.

Pentru un rezultat cât mai apropiat de realitate, este necesară introducerea informaţiilor corecte, în concordanţă cu consumul real de alcool.

„Utilitatea Zero la Mie a fost dovedită de miile de utilizatori care au folosit prima variantă a aplicaţiei şi care au fost responsabilizaţi, credem, de rezultatul indicat. În procesul de dezvoltare a noii versiuni a Zero la Mie am pornit de la rezultatele studiului „Atitudini sociale privind riscul în trafic 2018”, care ne-au arătat că, în ciuda progreselor înregistrate în ultimii 10 ani, un procent important al şoferilor din România încă mai conduce după ce a consumat alcool. Fiind un actor responsabil în sectorul berii, am acţionat în direcţia informării participanţilor la trafic şi am considerat utilă relansarea aplicaţiei în preajma sărbătorilor, când este nevoie de o atenţie sporită în privinţa consumului responsabil”, a declarat Robert Uzună, Vicepreşedinte Corporate Affairs, Ursus Breweries.

„Poliţia Rutieră susţine toleranţă zero faţă de conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice şi de aceea apreciază efortul de conştientizare a participanţilor la trafic în acest sens”, a declarat directorul Direcţiei Rutiere, chestor de poliţie Florentin Brăcea.

Studiul „Atitudini sociale privind riscul în trafic 2018” arată că proporţia şoferilor care declară că li s-a întâmplat să conducă după ce au consumat băuturi alcoolice este de aproximativ 9% din totalul şoferilor chestionaţi, cu o frecvenţă ocazională. Comparativ cu anii anteriori, se înregistrează o scădere semnificativă a incidenţei cazurilor de condus sub influenţa alcoolului, de la 29% în 2008 la 9% în 2018, aşa cum declară şoferii români. La această evoluţie pozitivă au contribuit şi campaniile de conştientizare desfăşurate în ultimii ani, cu aport consistent şi din partea campaniei „Zero la Mie” susţinută de Ursus Breweries prin platforma desprealcool.ro, alături de Poliţia Română.