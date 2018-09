Ziua decisivă pentru Dragnea. PSD a ajuns la un pas de ruptură: ce arme etalează cele două tabere. Cum se împart baronii

Liderii PSD se întrunesc vineri în şedinţa Comitetului Executiv (CEX) al partidului pentru a decide soarta lui Liviu Dragnea. În total, CEX-ul numără 68 de oameni: preşedinte, vicepreşedinţi, lideri de filiale, liderii grupurilor parlamentare. Surse din conducerea PSD au confirmat pentru „Adevărul“ că, în ciuda valului de critici, Liviu Dragnea încă are un mic avantaj. Liderul PSD numără 30 de voturi sigure în CEX, în timp ce tabăra răzvrătiţilor, condusă de Paul Stănescu, Gabriela Firea şi Adrian Ţuţuianu, avea până joi seara 25 de aliaţi. „Ar mai fi cam 13-15 filiale care încă nu s-au decis, sau care joacă la două capete. Să vedem ce se întâmplă peste noapte“, a declarat unul dintre vicepreşedinţii PSD pentru „Adevărul“.

Joi, Liviu Dragnea a stat în biroul său din Camera Deputaţilor alături de oamenii care i-au rămas fideli: Ionel Arsene, preşedintele CJ Neamţ, şi Darius Vâlcov, consilierul premierului Dăncilă. Până acum, la întâlnirile restrânse mai participau vicepremierul Paul Stănescu şi secretarul general Marian Neacşu, care, între timp, îl vor plecat pe Dragnea.

3 ani şi două luni au trecut de când Liviu Dragnea a preluat şefia PSD

Însă Liviu Dragnea nu va demisiona nici din fruntea PSD, nici din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, susţin sursele citate, fapt ce va duce foarte probabil la ruperea PSD şi la pierderea majorităţii parlamentare. În cazul în care Dragnea va câştiga disputa în CEX, nemulţumiţii din partid ar putea merge lângă Victor Ponta la ProRomânia, deci PSD ar pierde aproape jumătate dintre filialele din ţară. Şi chiar dacă disidenţii vor rămâne în partid, PSD, cu Liviu Drganea la conducere, va pierde Puterea.

Vicepreşedintele PSD Adrian Ţuţuianu, unul dintre semnatarii scrisorii anti-Dragnea, susţine că 50 de senatori şi deputaţi susţin scrisoarea nemulţumiţilor din PSD, deci Dragnea n-ar mai avea majoritate parlamentară. „Da, aş putea să spun că sunt între cei 50. Eu zic că suntem mai mulţi de 50. Suntem undeva la vreo 80 de deputaţi (PSD are149 de deputaţi - n.r.) care susţinem această schimbare în interiorul partidului pentru a însănătoşi acest partid“, a spus şi Răzvan Rotaru, deputat PSD de Botoşani. De asemenea, şi deputatul PSD Carmen Mihălcescu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, a anunţat că susţine scrisoarea anti-Dragnea. Gestul făcut de Carmen Mihălcescu este cu atât mai important cu cât soţul său i-a oferit consultanţă politică chiar lui Liviu Dragnea.

Strategia lui Dragnea

Surse din conducerea PSD au declarat pentru „Adevărul“ că Liviu Dragnea pune presiune pe Viorica Dăncilă ca să-şi salveze funcţia. Dragnea ar vrea ca Dăncilă să ameninţe cu demisia în Comitetul Executiv de vineri, astfel încât grupul răzvrătiţilor din PSD să facă un pas înapoi, de frică să nu piardă guvernarea.

Sursele citate susţin că Viorica Dăncilă, deşi fidelă liderului PSD, refuză acum să intre în jocul lui Dragnea. Oficial, premierul nu vrea să se poziţioneze de partea niciunei tabere din partid, însă neoficial Paul Stănescu susţine că Dăncilă e de partea sa şi că nu-şi va da demisia din fruntea Guvernului. „Da, vă confirm că am avut o dicuţie cu doamna premier şi am rugat-o să fie de acord cu scrisoarea. Rămâne să vedem dacă va fi sau nu de acord. Noi am rugat-o să rămână preşedinte interimar al partidului. Eu cred că doamna prim-ministru e un om de partid, e un om de echipă. Cred că îşi va asuma“, a spus Paul Stănescu, joi seara.

„Principalul mesaj cu care Dragnea va merge în CEX va fi: «dacă mă daţi jos, pierdeţi guvernarea!». E foarte important ce va spune premierul. Dacă Dăncilă îşi va pune demisia pe masă, Dragnea va câştiga războiul, căci nimeni din PSD nu e dispus să iasă de la guvernare, chiar dacă nu-l suportă pe Dragnea. Dacă Dăncilă va spune că e dispusă să continue ca premier, atunci Dragnea are şanse mici să rămână în fruntea partidului“, au explicat surse din conducerea PSD pentru „Adevărul“.

Dragnea le va reaminti baronilor locali că demisia lui Victor Ponta din urmă cu trei ani i-a scos de la Putere, deci scenariul s-ar repeta şi acum. „Mulţi colegi din ţară încă mai sunt supăraţi pe Ponta pentru că a renunţat atunci. Dragnea ştie să exploateze aceste nemulţumiri. Oricum, un lucru e sigur: Dragnea nu va pleca de bună-voie“, susţin sursele citate.



Cum se împart baronii

Pe lângă Paul Stănescu (Olt), Gabriela Firea (Bucureşti) şi Adrian Ţuţuianu ( Dâmboviţa), din tabăra „reformiştilor“ mai fac parte nume importante ca: Mihai Tudose (Brăila), Niculae Bădălău (Giurgiu), Marian Neacşu (secretar general), Marcel Ciolacu (Buzău), Ion Mocioalcă (Caraş-Severin) şi Ecaterina Andronescu, fără drept de vot în CEX, dar cu un impact major în partid. De partea cealaltă, Dragnea e susţinut de filiale din Moldova ( Iaşi, Neamţ, Bacău, Suceava, Botoşani, Galaţi), plus Transilvania. Alţi lideri PSD cu greutate joacă la două capete: Marian Oprişan (Vrancea), Olguţa Vasilescu (Dolj) şi Dumitru Buzatu (Vaslui). Toţi trei ar înclina însă către tabăra anti-Dragnea, susţin surse politice pentru „Adevărul“.

Şeful PSD se lupta la şpriţ cu statul paralel

Fostul lider PSD Victor Ponta a publicat o nouă poză cu Liviu Dragnea în timp ce stă alături de persoane pe care acum le atacă frecvent: Laura Codruţa Kovesi, George Maior şi Gabriel Oprea. „Pentru membrii CEX al PSD, pentru toţi cei care încă îl susţin pe Dragnea! Stop minciunii şi ipocriziei! Stop manipulării şi imposturii! Dragnea nu a luptat niciodată nici cu Kovesi, nici cu Statul Paralel, nici contra abuzurilor, nici ca să-şi apere colegii! Mereu şi-a urmarit interesul personal indiferent de interesul celorlalţi! Revolta mea, a lui Grindeanu, Tudose, Bănicioiu, Andronescu, Firea şi, de ieri, Ţuţuianu, Stănescu, Ciolacu, Mocioalcă, Neacşu etc nu are absolut nicio legătură cu Iohannis, SRI, Soros bla bla - este doar o încercare în al 12 lea ceas de a-i lua manşa unui pilot nebun şi disperat gata să distrugă tot! Cine mâine rămâne cu Dragnea, să nu mai invoce scuze false!“, a scris Ponta pe Facebook.

Banda roşie care apare pe mâna Laurei Codruţa Kovesi este un dispozitiv medical folosit pentru tratarea afecţiunilor musculare sau articulare. Fosta şefă DNA a avut mâna ruptă după alegerile prezidenţiale din 2014, fiind necesară o intervenţie chirurgicală. Poza e făcută la încpeutul anului 2015, când Ponta era premier, Maior era şeful SRI, iar Oprea era vicepremier.