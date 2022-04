Vîlceanu anunţă că va discuta cu premierul Ciucă pentru a-şi înainta demisia şi din funcţia de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

„În zilele următoare, când voi avea posibilitatea să am o discuţie cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă, aş vrea, în urma acestei discuţii să-mi înaintez demisia şi din funcţia de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, având în vedere faptul că am plecat într-o echipă, e vorba de o echipă care, ca orice echipă, se baza şi pe încredere. Sunt convins că la momentul ăsta nu mai putem vorbi de acest gen de încredere şi coeziune de care este nevoie într-o echipă guvernamentală, aşa că voi avea o discuţie cu domnul prim-ministru şi voi face acest gest”, a declarat Dan Vîlceanu, sâmbătă, după anunţul demisiei din funcţia de secretar general al PNL.

Întrebat dacă a încercat să discute cu Nicolae Ciucă, Dan Vîlceanu a răspuns: „Nu am avut niciun fel de discuţie, nici nu aveam de ce. Am avut câteva demersuri politice legate de partid în perioada asta şi nu aveam de ce să am o discuţie legată de partid cu domnul Ciucă. (...) Până la urmă am luat act de toate documentele trimise, atât preşedintele partidului, cât şi eu în urma acestor demersuri, ne-am prezentat demisia, era un lucru firesc, normal pe care trebuia să îl facem şi nu aveam de ce să am o discuţie cu premierul pe această temă”.





Răspunzând unei alte întrebări cu privire la acordarea votului său premierului Nicolae Ciucă pentru a conduce partidul, liberalul a precizat că va participa la Congresul extraordinar, în cazul în care va fi convocat conform statutului PNL.