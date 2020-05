VIDEO Ministrul „grindă“ s-a făcut iar de râs: Laptopurile din minister sunt foarte mici. Oamenii din minister au mâini şi picioare, se nasc sau sunt născuţi

„Ceea ce nu înţeleg eu, ceea ce nu înţeleg şi mi-e greu de acceptat şi stau de vorbă cu colegii mei, cu oameni din minister că ei sunt oameni, au CNP şi ei, sunt oameni ca şi noi cu mâini şi cu picioare, cu ochi şi n-au nicio problemă, se nasc sau sunt născuţi, vin la servici, se trezesc dimineaţa. Am avut în ultima perioadă dat fiind situaţia asta de urgenţă, lucrăm mult în telemuncă, lucrăm mult la distanţă şi-aşa mai departe. Şi am cerut să mărim ritmul de implementare a proiectelor, să semnăm, să investim să fluidizăm, să venim în sprijinul UAT-urilor, antreprenorilor, oamenilor care doresc să investească în România. Şi am chemat întreaga echipă de conducere la programul operaţional regional şi din din discuţiile avute s-a ridicat problema că nu au laptopuri, că laptopurile sunt foarte mici şi că calculatoarele lor sunt din nou mici, depăşite şi-aşa mai departe“, a spus ministrul Dezvoltării la Realitatea TV (minutul 20:16 in video).

Într-o şedinţă de Guvern, ministrul Dezvoltării Regionale, Ion Ştefan, s-a chinuit secunde bune să pronunţe cuvântul „PNDL“, acronim pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

Ştefan Ion, propunerea PNL pentru şefia Ministerului Dezvoltării, are în declaraţia de avere o casă de 910 metri pătraţi, despre care a afirmat că a ieşti din greşeală aşa mare.

„Nu sunt băiat pretenţios, aşa. La mansardă nu cred că am urcat de două ori pe an, aşa a fost, a greşit constructorul o grindă şi a ieşit mansarda etaj. Dar, asta e viaţa, doar n-oi dărâma casa. Ea şi-a dorit casă mare, ea să plătească”, a explicat Ion Ştefan. Şi grindă i-a rămas numele.

În 2016, Ion Ştefan a candidat pentru Primăria Focşani, spunând despre şefii administraţiei de până atunci că au fost demolatorii industriei din judeţ, primul citat pe listă fiind socrul său, Nicolae Lăţcan.

A fost primar pentru o noapte, deşi victoria sa părea la vremea respectivă, potrivit analiştilor politici, o simplă formalitate.