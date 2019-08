Ponta pregătise un discurs pentru Congresul PSD: Dacă vreţi un guvern nou aveţi sprijinul Pro România

Liderul Pro România, Victor Ponta a scris că a primit o invitaţie la sfârşitul lunii iulie, în calitate de lider al Pro România, la Congresul PSD, care fusese iniţial programat pe 3 August. Acesta a transmis că, deşi invitaţia nu mai este valabilă, îşi doreşte ca mesajul să să ajungă la membrii şi simpatizanţii PSD :

„Am acceptat, deşi cu anumite rezerve, invitaţia / acum, în mod evident, nu mai este valabilă invitaţia - merită însă ca mesajul pe care îl pregătisem să ajungă totuşi la membrii şi simpatizanţii PSD", scrie Victor Ponta, pe Facebook.

Discurs Congres PSD 24 August:

„Mulţumesc pt invitaţie - sunt în sala mulţi prieteni şi colegi alături de care am muncit atâţia ani şi alături de care îmi face mereu plăcere să mă aflu / văd însă şi oameni pe care i-am sprijinit iar ei mi-au întors spatele şi m-au trădat ( pe mine şi pe toţi liderii din trecut şi din viitor)/ viaţă însă m-a învăţat să îi salut şi să îi apreciez pe cei buni şi să-i ocolesc şi ignor pe cei răi .

Nu mai sunt membru PSD ( pentru că aşa au decis nişte lideri egoişti şi orbi ) şi nici nu voi mai fi ( pentru că sunt liderul unui proiect politic nou în care cred şi cu care mă mândresc)/ nu o să mă dezic şi nu o să mă ruşinez niciodată de trecutul meu alături de dvs - vreau doar să nu repet greşelile din trecut şi să arăt că înţeleg schimbările şi aşteptările societăţii româneşti - şi asta ar trebui să faceţi şi dvs!

Rămân şi voi fi mereu un om de stânga , un social democrat progresist, un prieten al “poporului pesedist” pe care l-am reprezentat şi care a fost mereu lângă mine ! Cred în dialog şi în faptul că România şi românii au nevoie de unitatea tuturor celor de stânga pentru că partidele de dreapta nu au putut niciodată să guverneze bine şi să facă bine întregii societăţi! Am învăţat încă din 2004 că izolarea este o greşeală mortală, am văzut în 2009 şi în 2014 că autosuficienţă şi aroganţă duc la eşec - dar am învăţat şi am dovedit în 2015 că să nu te ţîi că înecatul de scaun şi să laşi românii să compare între guvernarea “noastră” şi a “lor” aduce victorii uriaşe că cea din 2016 - o victorie a tuturor celor din PSD şi Alde care însă a fost confiscată şi irosită de foarte puţini!

Nu am venit să critic sau să dau lecţii / nu vreau să mă sprijiniţi pentru nicio candidatura şi nicio funcţie / tot ce v-am spus la votul pentru moţiunea de cenzură contra Guvernului Grindeanu s-a dovedit adevărat / am însă 3 mesaje pt dvs în calitatea mea de Lider al ProRomania - partid parlamentar de centru stânga , care are deja un număr important de deputaţi şi senatori, şi care a obţinut în 26 Mai o treime din voturile obţinute de dvs :

1. Am intrat în PSD în 2001 pentru că eram mândru să fac parte din Partidul care a generat Guvernul “Năstase” / am avut mereu visul şi dorinţa să ajung Premier şi să guvernez la fel de bine sau chiar mai bine / în 2008 ne-am revenit pentru că oamenii au comparat guvernările / în 2016 am luat împreună 46% pentru că oamenii au comparat Guvernarea Ponta cu Cioloş / din Ianuarie 2017 şi până azi s-a guvernat rău, cu prea mulţi oameni neprofesionişti - şi asta a distrus legendă Stângii care guvernează bine / trebuie să sprijiniţi un nou guvern , cu un nou program de guvernare, cu oameni competenţi şi profesionişti, fără clientela şi nepotism / peticeală şi pansamentele nu sunt deloc suficiente - dorinţa de a-i mulţumi pe toţi liderii locali duce la eşec - lipsa unei adevărate strategii progresiste pentru dezvoltarea României nu poate fi compensată de propagandă şi încăpăţânare / faceţi această schimbare radicală şi veţi avea sprijinul meu

2. Alegerile Prezidenţiale- este o greşeală fatală să luaţi decizia pe baza unor orgolii şi planuri personale / nu ascultaţi falsificatorii de sondaje care mereu ne spun înainte că o să câştigăm şi după ne dau explicaţii că ei nu au spus aşa / înţelegeţi că nu persoană, jocurile, turul 1 sau 2 contează - ci oamenii dispuşi să voteze un candidat de stânga Preşedinte / în 2014 am pierdut alegerile dar au fost 5.264.383 de români care au pus ştampila pe candidatul Stângii! Cred că ce trebuie să faceţi dvs, ProRomania, Alde este să îi căutăm pe aceşti oameni şi să îi convingem să fie din nou alături de un candidat autentic al Stângii! Şi dacă îi convingem pe aceştia deja este o mare victorie! Nu contează atât de mult că acel candidat să fie sprijinit de CEX, de cercul celor care sunt în jurul Puterii sau chiar de către Congres - ci trebuie să aibă sprijinul şi încrederea oamenilor cărora le cerem votul! V-am propus că Stânga ( PSD, Alde şi ProRomania ) să se unească în spatele unui singur candidat - deşi suntem în ceasul al 12 lea eu încă cred că această este singură soluţie să avem în Noiembrie un lider care să se lupte cu şanse reale pentru victorie ( nu pentru a accede în turul al doilea )!

3. Încăpăţânarea şi aroganţă duc la dezbinare şi la izolare / dacă refuzaţi dialogul ce cei care sunt de aceeaşi parte a baricadei ideologice veţi pierde toate alegerile care urmează / un prieten care este membru al CEX ului dvs îmi spunea că vine mereu la Bucureşti la şedinţa pregătit şi bucuros să se lupte cu Iohannis şi Barna - şi pleacă de la şedinţa derutat şi trist cu indicaţîi despre cum să se lupte cu Ponta şi cu Tăriceanu! Cei care promovează dezbinarea şi lupta între oamenii de Stânga sunt cei care ( voit sau inconştient) vor aduce Dreapta la guvernare pentru mulţi ani de acum încolo!

Dacă totuşi va decideţi să guvernaţi în următoarele 15 luni cum au guvernat Năstase şi Ponta ( sau chiar mai bine) aveţi sprijinul meu şi al majorităţii colegilor mei din ProRomania/ dacă acel candidat al Stângii unite îi va reprezenta, va vorbi şi îi va convinge pe cei 5.3 milioane care au votat în 2014 să fie din nou alături de el eu şi ProRomania o să îl sprijinim /

Dacă însă nu vreţi să schimbaţi în mod real şi radical ceea ce a fost până în 27 Mai, dacă păstraţi PSD ul şi Guvernarea “Dragnea” fără persoană “Dragnea” , dacă respingeţi cu aroganţă sugestiile şi criticile întemeiate - atunci nu poate există nicio colaborare şi niciun parteneriat între noi - rămânem adversari politic - vom încerca noi ProRomania să salvăm ce poate fi salvat din Stânga Românească ; dar, cel mai probabil, vom pierde toţi !

Decizia este numai la dvs - şi va aparţine! Sper să alegeţi bine!”, a transmis Victor Ponta, pe Facebook.

