Victor Ponta, mesaj dur pentru Orban: Nu-i îngropa că nu ai cum să-i scoţi din groapă la anul. Leave the kids alone, Ludovic!

„Leave the kids alone, Ludovic. Lasă copiii să meargă la şcoală, lasă profesorii să meargă la şcoală, lasă părinţii să meargă la muncă! Nu închide pieţele. Am acelaşi mesaj de la cei din HORECA. Nu-i îngropa că nu ai cum să-i scoţi din groapă la anul. Ştim că în fiecare zi nu omorâţi doar economia, ci pe românii care produc”, a afirmat Victor Ponta în plenul Parlamentului.

Liderul pro România a amintit faptul că deficititul bugetar a ajuns la 12,5 miliarde euro. „În aceleaşi 9 luni am subvenţionat economia altor ţări. Trebuie un venit minim de criză pentru toţi cetăţenii care câştigă mai puţin de 2000 de lei pe lună”, a completat Orban.

Victor Ponta a subliniat că Guvernul Orban a ajuns la putere cu voturile PNL. „Sunteţi în funcţie cu voturile PSD. Criza economică ne va lovi mai mult decât criza sanitară”, a mai afirmat fostul prim-ministru.