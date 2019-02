Viceprimarul Capitalei va candida la şefia PSD Bucureşti. Ce spune despre discuţiile avute cu Gabriela Firea

„Am luat notă de decizia Comitetului Executiv de a se organiza alegeri în toate structurile de partid unde sunt preşedinţi interimari şi am decis să-mi asum candidatura pentru poziţia de preşedinte al PSD Bucureşti. M-am sfătuit în acest sens cu doamna primar general Gabriela Firea, care m-a încurajat şi m-a asigurat de tot sprijinul său în acest demers. Consider esenţial acest lucru câtă vreme, deloc întâmplător, PSD a câştigat pentru prima dată în istorie alegerile în Bucureşti, având Primarul general şi cei şase primari de sector aleşi toţi sub sigla PSD, într-un moment în care le conducerea organizaţiei se afla doamna Gabriela Firea”, a afirmat Aurelian Bădulescu, într-un comunicat de presă.

Viceprimarul a mai spus că PSD are o responsabilitate faţă de bucureşteni, care trebuie să fie mai presus de orice dispute, iar acest lucru poate fi făcut numai având o organizaţie la Bucureşti care să nu fie dedicată cetăţenilor şi nu lui Liviu Dragnea.

„Consider că implicarea mea în această competiţie este un semnal de continuitate din partea unei echipe care a demonstrat că poate face performanţă. Atât eu cât şi doamna primar general avem convingerea că PSD are o responsabilitate imensă faţă de cetăţenii care ne-au acordat voturile în 2016 şi că disputele partinice şi politicianiste care, din păcate, afectează activitatea partidului în ultima perioadă, trebuie să înceteze de îndată. Bucureştenii trebuie să fie mai presus de orice dispute, iar orice acţiune care le sacrifică interesele din raţiuni politice trebuie stopată de îndată. Ori acest lucru nu se poate face decât având suportul unei organizaţii dedicată Lui, cetăţeanului bucureştean, nu Lui, cetăţeanului Dragnea Liviu Nicolae!”, a conchis Bădulescu.

