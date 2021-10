USR cere sprijin PNL-ului condus de Cîţu, după ce l-a atacat în mod repetat pe premierul demis. Inventar al acuzaţiilor USR

Florin Ciţu a arătat în această seară că nu poate conduce nimic. Cu atât mai puţin un Guvern. A buzul de putere, deciziile luate noaptea ca hoţii nu sunt marca înregistrată a lui Liviu Dragnea. Iar Florin Ciţu a arătat că e mai rău decât Dragnea. Şi asta pentru că înşală cu cinism şi rea voinţă aşteptările unui electorat care a cerut altceva. Florin Cîţu trebuie să plece ”, a scris vicepremierul din acel moment pe Facebook. Lista reproşurilor pe care le-au avut USR-iştii în ultimele săptămâni este lungă, iar pe ea sunt mai mulţi lideri din formaţiunea condusă de Dacian Cioloş. Prima reacţie a fostului vicepremier Dan Barna, fost copreşedinte al USR PLUS, în urma revocării lui Stelian Ion , a fost că actualul premier interimar, Florin Cîţu, „ trebuie să plece ”. „

Dacian Cioloş, actualul lider al USR care încearcă să negocieze acum cu liderul PNL susţinerea unui Guvern condus de el, a declarat în urmă cu o lună că Florin Cîţu a aruncat în aer coaliţia. „Nu mai există şedinţe de coaliţie. Cu acest prim ministru, nu mai poate fi o coaliţie cu USR PLUS. Noi nu cu preşedintele Iohannis am avut probleme, ci cu premierul Cîţu. Premierul Cîţu a aruncat în aer coaliţia. Noi am făcut coaliţia cu PNL şi UDMR. Premierul era autoritar şi făcea ce vrea, indiferent de coaliţie. (…) Au mai fost momente tensionate în coaliţie. Mă întreb dacă nu voia să ne împingă afară din Guvern cu orice preţ”, declarat Dacian Cioloş în urmă cu o lună la Aleph News.