USR atacă PNL din toate părţile: Majoritatea doar pentru ciolan nu va salva România

„Majoritatea doar pentru ciolan nu va salva România. Dacă într-adevăr există majoritate în parlament pentru un guvern, atunci ar trebui să existe şi pentru reforme. Iar dacă nu există pentru reforme, atunci poate nu merită să existe deloc. Deşi nu a fost invitat la guvernare, USR a expus câteva condiţii pe care nu le poate compromite pentru a vota guvernul. Nu am cerut funcţii, nu am cerut subvenţii, nu am cerut contracte cu statul. Am cerut ceva mult mai important, am cerut câteva reforme reale şi un pact pentru alegeri anticipate după alegerile prezidenţiale”, a scris pe pagina sa de Facebook vicepreşedintele USR, Claudiu Năsui.

USR a pus mai mult condiţii pentru a sprijini în Parlament Guvernul Orban, majoritatea dintre ele de nerealizat. Un atac mult mai dur la adresa PNL a venit din partea fostului consilier al lui Dan Barna, Andrei Caramitru. Acesta a numit varianta unui Guvern PNL, cea mai „nenoorocită variantă” şi a considerat-o „impotentă”.

O părere foarte proastă despre intrarea la guvernare are şi liderul USR, Dan Barna, potrivit unor înregistrări făcute publice de Rise Project.