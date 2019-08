USR acuză din nou că PSD i-a furat ideea. Guvernul a aprobat un proiect identic cu o iniţiativă USR respinsă în Parlament

Măsura propusă de Guvern ar urma să fie introdusă de la 1 septembrie.



„PSD face ce ştie mai bine, să copieze. De această dată, măcar, au copiat o idee benefică românilor: va duce la scăderea consumului de sucuri îndulcite şi încurajarea consumului de produse naturale, mai sănătoase”, a declarat Adrian Wiener.

Proiectul legislativ al senatorului Adrian Wiener a fost adoptat tacit de Senat, în noiembrie 2018 dar în aprilie 2019 a fost respins, în Camera Deputaţilor. Acum, USR cere ca banii proveniţi din noua acciză să ajungă în bugetul Sănătăţii.



„Sperăm ca noua taxă să nu fie direcţionată spre acoperirea pensiilor speciale şi a populismului bugetar al PSD”, afirmă USR într-un comunicat de presă.

„Fără penali”, varianta PSD

Aceasta nu e prima oară când USR PSD că îi fură ideile. La începutul lunii iulie coaliţia PSD- ALDE a depus la Parlament propriul proiect de lege pentru revizuirea Constituţiei, ca urmare a referendumului pe Justiţie din 26 mai. Proiectul PSD-ALDE conţine, printre altele, prevederea iniţiativei cetăţeneşti sprijinită de USR, „Fără penali în funcţii publice”. O altă prevedere vizează interzicerea graţieriii persoanelor care au fost condamnate pentru infracţiuni de corupţie.

Primul care a reacţionat atunci a fost Stelian Ion, care a acuzat PSD că încearcă să saboteze iniţiativa „Fără Penali”. „Sunt printre redactorii şi iniţiatorii acelui text «Fără penali în funcţii publice», alături de colegul Silviu Dehelean şi de alţi colegi din USR. Textul iniţiativei a trecut în această variantă de filtrul CCR. Am observat că dvs colegii din PSD aţi depus un proiect asemănător dar aţi adăugat ceva în plus. Acea funcţie copy-paste nu a funcţionat corespunzător. Aţi adăugat alegerea în organele autorităţilor publice centrale. Eu şi colegii mei am lucrat la acest text şi a fost preluată munca şi s-a adăugat un cuvânt care CCR va invalida acel proiect de revizuire a Constituţiei, «Fără penali în funcţii publice». Eu nu ştiu dacă aţi făcut-o intenţionat sau dintr-o eroare. În funcţiile autorităţilor publice centrale, aceşti cunducători nu sunt aleşi, ei sunt numiţi. Cred că este o încercare de sabotare a iniţiativei «Fără penali în funcţii publice» sau e o gravă eroare. Să mergem pe varianta care a trecut deja de filtrul CCR", a declarat Stelian Ion.



Şi USR este acuzat de furtul ideilor

Preşedintele PMP Ilfov, Rizia Tudorache, a acuzat USR săptămâna trecută că a furat proiectul privind reorganizarea administrativă a Capitalei. „Îi anunţ pe aceşti hoţi-plagiatori că ideea de Zonă Metropolitană a fost promovată de domnul Gherasim, fost primar al Sectorului 1, şi dezvoltată de PMP-ILFOV în campania din 2016“, a scris Tudorache pe Facebook.

„Sunteţi în pană de idei şi furaţi de la alţi ideile si proiectele bune, aşa cum aţi mai facut-o şi în alte cazuri?! Iată două exemple relevante: Introducerea a doua tururi de alegeri pentru desemnarea primarilor, slogan furat de la PMP.

Zona METROPOLITANĂ, idee furată de la PMP“, a adăugat Tudorache.

Reacţia acestuia din urmă a venit după ce preşedintele USR Bucureşti, Roxana Wring, a lansat în dezbatere publică o propunere de reorganizare administrativă a Bucureştiului şi a judeţului Ilfov. Proiectul USR propune desfiinţarea primăriilor de sector şi organizarea Capitalei în 20 de districte, formate din unul sau mai multe cartiere. Districtele nu vor avea primari, nici buget propriu şi nu vor încasa taxe.

