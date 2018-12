Un eurodeputat PSD lansează teoria conspiraţiei: Generalul Ciucă voia să preia şefia PNL

„Ma întreb dacă, pana la urma, prelungirea - in afara prevederilor legii - a mandatului dlui G-ral Ciuca nu are de-a face cu informaţiile circulate in presa cum ca ar putea prelua şefia PNL după ieşirea din Armata ...Ori singura modalitate ca acest lucru sa nu se întâmple, încurcând socotelile «liberalilor patrioţi» intr-un an electoral important, era tocmai ... prelungirea mandatului lui la comanda Armatei? (O fi vreo camera la portiţa secreta a Cotrocenilor, sa vedem dacă nu cumva or fi utilizat-o zilele astea niscaiva «liberali patrioţi»?)“, a scris Ioan Mircea Pascu pe Facebook.

„Iar dacă aceasta «scoala de gândire» se dovedeşte pana la urma corecta, emiterea şi publicarea decretului de prelungire, in deplina cunoştinţa de cauza ca acest lucru este ilegal, nu este oare o modalitate prin care se împăca şi capra şi varza: Cotrocenii cedează la presiunea «liberalilor patrioţi», însă, ghinion, CCR declara prelungirea neconstituţională? Şi atunci, cine ia leapşa pana la urma?“, a continuat europarlamentarul PSD.

„Adevărul“ a scris vineri că liderul PSD Liviu Dragnea a încercat să blocheze publicarea în Monitorul Oficial a decretului prin care preşedintele Klaus Iohannis a prelungit cu un an mandatul generalului Nicolae Ciucă în fruntea Statutul Major al Armatei. Monitorul Oficial e în subordinea Camerei Deputaţilor, instituţie condusă de Liviu Dragnea.

Decretul preşedintelui Klaus Iohannis pentru prelungirea mandatului şefului Statului Major General al Armatei, generalul Nicolae Ciucă, a fost publicat, sâmbătă, în Monitorul Oficial.