Tudose, despre campania de vaccinare: Suntem penultimii în UE. Cum poţi să declari senin că mai sunt nişte sute de morţi de Covid de prin anul trecut?

Azi nu e despre cât se vaccinează în România, ci cum? Cât - e clar: suntem penultimii în UE, numai bulgarii stau mai rău ca noi. Ştim explicaţia Guvernului: românii-s de vină pentru că avem 28% vaccinaţi cu minim o doză, faţă de media UE de 51% (Polonia, spre exemplu, e la 49%, iar Belgia la 58%). Am fost, zilele astea, prin satele brăilene şi am văzut cum stăteau vaccinurile pe garduri, fără să fugă nimeni către ele... Hai să vedem cât de ”vinovaţi” sunt românii, cu statisticile UE pe masă”, a transmis Tudose pe Facebook.

Mihai Tudose a atras atenţia asupra ratei de vaccinare csăzute în comparaţie cu alte state.

„Dintre octogenarii indiferenţi la vaccinurile plantate de Guvern pe toate gardurile, numai 18% sunt vaccinaţi astăzi cu minim o doză. Spre comparaţie, Polonia şi-a vaccinat 60%, iar Belgia 88% din categoria cea mai vulnerabilă. Avem o treime din populaţia de 50-79 de ani vaccinată, la jumătate faţă de Polonia şi la ani lumină de Belgia, care, spre exemplu, a vaccinat 93% din septuagenari. Diferenţele scad sub 50 de ani. România are un sfert din categoria 25-49 de ani injectată cu minim o doză, în vreme ce Belgia are 35% şi Polonia 37%. Iar la categoria 18-24 de ani îi depăşim pe belgieni şi suntem aproape de polonezi. Ce înseamnă asta? Înseamnă logică inumană! Cei mai vulnerabili ca vârstă dintre români sunt şi azi cei mai expuşi la Covid, din cauza campaniei de vaccinare duse, ca toată guvernarea asta, fără nicio noimă şi fără nicio grijă pentru oameni”, a mai transmis Tudose.

El atras atenţia şi asupra mai multor cazuri de decese rămase nedeclarate. Fostul premier este de părere că <<Atunci era nevoie de “scăderea” cifrelor pentru a organiza alegeri>>, ]nainte de prezentarea bugetului.

„În cazul unui val 4, cine răspunde pentru victimele campaniei dezastruoase de vaccinare? Dar câte valuri de pandemie şi câţi morţi mai trebuie să îndure România, ca să scape de un guvern criminal prin neputinţa şi cinismul lui? Cum poţi tu “guvern” să declari senin că mai sunt nişte sute de morţi de covid de prin anul trecut pe care-i declari acum? Atunci era nevoie de “scăderea” cifrelor pentru a organiza alegeri înainte de a fi nevoit să prezinţi bugetul prin care să nenoroceşti oficial o ţară? Cât credeţi şi până unde credeţi că “va ţine“ guvernarea doar prin minciună şi nesimţire? Cât Cîţule”, a transmis fostul premier.

PSD a acuzat Guvernul de măsluirea datelor privind decesele Covid-19 şi a cerut Guvernului şi autorităţilor să intervină pentru tragerea la răspundere a celor vinovaţi. Social-democraţii sunt de părere că Guvernul adaugă „cu picătura” decesele Covid-19 omise. Ei atrag atenţia că până în prezent au fost omise 700 de decese din raportările anteriorare.

Ministrul Sănătăţii Ioana Mihăilă a prezentat în plenul Camerei Deputaţilor, la „Ora Guvernului”, diferenţele de raportare a deceselor cauzate de COVID-19. Biroul permanent al Camerei a luat decizia de a o invita pe Ioana Mihăilă în plen, în urma unei solicitări făcute de deputaţii PSD.

De asemenea, premierul Florin Cîţu i-a cerut ministrului Sănătăţii Ioana Mihăilă să facă public raportul ce priveşte decesele de COVID-19. Premierul a mai explicat că „datele INS şi cele din Corona Forms sunt, în proporţie de 96%, aceleaşi”.

Ioana Mihăilă a răspuns acuzaţiilor social-democraţilor şi a explicat că nu a fost tergiversată prezentarea raportului privind decesele de COVID-19, ci a solicitat clarificări, deoarece pentru ea primează exactitatea datelor şi nu rapiditatea lor.