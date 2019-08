Tăriceanu dezvăluie că era decis de anul trecut ca el să fie candidatul unic al coaliţiei: „Doamna Dăncilă sigur ştia”

Întrebat dacă a avut o înţelegere cu vechea conducere a PSD privind o candidatură comună la alegerile prezidenţiale din iarnă, Călin Popescu Tăriceanu a explicat că discutase cu Liviu Dragnea despre acest subiect încă din august anul trecut, însă era prea devreme să facă anunţul public. Totodată, Tăriceanu subliniază că Viorica Dăncilă era la curent cu aceste discuţii.

„De anul trecut, din august, a fost CEx PSD la finele lunii august, când Liviu Dragnea s-a dus la CEx şi a anunţat «Am discutat şi am hotărât cu domnul Tăriceanu să mergem cu un candidat unic şi acel candidat să fie Călin Popescu Tăriceanu». Eu i-am spus lui Liviu Dragnea atunci că nu sunt de acord să anunţăm candidatura pentru că mă expune cu un şi jumătate înainte şi nu e bine. Avea alte socoteli, era un moment tensionat în PSD. Şi asta a fost discuţia care a rămas. Doamna Dăncilă sigur că ştia”, a subliniat preşedintele Senatului, citat de Mediafax.





Tăriceanu a explicat apoi că în negocierile cu Viorica Dăncilă aceasta din urmă a insistat să se realizeze mai multe sondaje înainte de a anunţa un candidat, după care PSD a luat decizia să o susţină pe aceasta din urmă.







„Am discutat cu doamna Dăncilă şi am spus «Ok doamna Dăncilă, faceţi sondajele, facem şi noi sondajele» şi am aşteptat ca domna Dăncilă să vină cu sondajul. Şi apoi zice «Nu, lăsaţi mai facem încă unul săptămâna viitoare, peste o săptămâna nu e gata ala, mai vine încă unul»...şi la un moment dat am văzut că s-a dus în două-trei locuri din ţară şi au făcut un CEx în care au hotărât să o susţină. Şi în moemtnul ăla i-am spus «Să ştiţi că eu în momentul ăsta mi-am pierdut încrederea pentru că era mult mai simplu să spuneţi că nu e o problemă de sondaje, nu e o problemă de nimic, e o problemă politică pe care eu nu pot să o tranşez decât în felul ăsta»”, a mai spus Tăriceanu.



