Tăriceanu: Credeţi că înjurăturile ţin loc de programe politice? Aţi ridicat insulta la rang de virtute. Textul moţiunii mi-a pus capac

„Am trecut mereu peste acuzaţii, unele deşănţate, hilare, pentru că am înţeles că acesta e jocul democratic. E un spectacol, fără doar şi poate. Textul moţiunii de cenzură, cu toată experienţa mea, mi-a pus capac. Cred că politicienii nu mai au inspiraţie. Nu cred că guvernarea PSD-ALDE e perfectă. Am făcut lucruri bune, am făcut şi greşeli“, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Mai mult, liderul ALDE a explicat de ce nu ar fi moţiunea de cenzură serioasă. „Am văzut că moţiunea nu e serioasă. Dvs vorbiţi de dezbinare, de şantaj şi teroare? Dvs. care sunteţi reprezentanţi partide care nu sunt în stare să câştige alegerile? Ştiu că vă deranjează. Şi eu v-am ascultat inepţiile. Dumneavoastră care promiteţi ordonanţe şi arestări după ce luaţi puterea? Dumneavoastră care contestaţi proprietatea privată şi spuneţi că familia ar trebui să dispară ca să trăim în grup. Dumneavoastră care vă burduşiţi cu odraslele foştilor securişti şi îi prezentaţi the next generation. Vorbiţi de ameninţări tocmai dvs. care credeţi că înjurăturile ţin loc de programe politice? Aţi ridicat insulta la rang de virtute! “, a completat Tăriceanu.

