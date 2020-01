SURSE Daniel Constantin şi Sorin Cîmpeanu, instalaţi direct în conducerea PNL. Ceilalţi deputaţi ProRomânia care au votat învestirea Guvernului, în PNL

Alături de Daniel Constantin şi Sorin Cîmpeanu au mai intrat în PNL şi Mircea Banias, Damian Florea şi Liviu Ioan Balint. Foşti membri Pro România, aceştia au votat pentru învestirea Guvernului Orban,

Conform surselor „Adevărul”, decizia pentru primirea celor cinci a fost luată în unanimitate de Biroul Executiv al partidului.





Întrebat, luni, la finalul reuniunii Biroului Executiv al Partidului Naţional Liberal, dacă s-a luat o decizie în ceea ce îi priveşte pe Sorin Câmpeanu şi Daniel Constantin, Orban a spus: „Sigur, am aprobat un protocol de înglobare, de integrare în PNL a tuturor celor care au fost alături de noi la învestirea Guvernului, care au fost alături de noi la moţiunea de cenzură şi care au decis să se alăture PNL”.



El a spus că aceştia vor fi cooptaţi în structurile de conducere la nivel naţional, judeţean şi local.



„La nivel naţional, vor fi cooptaţi în structurile de conducere domnul rector Sorin Câmpeanu şi cu domnul fost ministru al Agriculturii Daniel Constantin”, a adăugat Ludovic Orban, citat de News.ro



Orban a spus că lucrurile sunt „oarecum logice”".



„Deci PRO România a fost alături de noi la dărâmarea Guvernului PSD, după care a rămas alături de PSD şi a refuzat învestirea. Tot acest grup de colegi, practic, pot să le spun colegi începând de astăzi, nu au vrut să se întoarcă alături de PSD şi decizia lor a fost categorică de a susţine Guvernul PNL şi nu numai atâta, pentru că noi am purtat discuţii şi nu am făcut niciun secret din asta (...) Au luat această decizie de a fi alături de PNL şi de partea, să spun, sănătoasă a mediului politic şi nicidecum să rămână rătăciţi pe la uşile PSD... Aşa cum sunt alţii. Ca atare, e un pas normal, atât domnul rector Sorin Câmpeanu, care este o personalitate deosebită în domeniul educaţiei, cât şi Daniel Constantin, care a fost minstru al Agriculturii, şi alţi colegi, Mircea Banias, şi alţi parlamentari sunt practic începând de astăzi colegii noştri”, a mai spus Orban.



Pe 19 decembrie, Daniel Constantin, Sorin Cîmpeanu şi alţi 14 membri fondatori, parlamentari, coordonatori de filială şi-au dat demisia din Pro România, invocând tendinţa de schimbare a idealurilor şi doctrinei partidului. Anterior, deşi Constantin şi Cîmpean au fost membri fondatori ai Pro România, aceştia au fost suspendaţi din partid de Victor Ponta, pe motiv că nu i-au respectat ordinul şi au votat pentru învestire.

„În viaţa politică, sunt momente în care anumite delimitări şi decizii trasează intenţiile politicienilor. Iniţial, proiectul Pro România a fost fundamentat pe o componentă ideologică de centru, însă am constatat o evoluţie susţinută spre o altă direcţie, schimbându-se doctrina şi idealurile. Reamintim faptul că, de când am intrat în politică, am fost adepţii ideilor social-liberale, deoarece România are nevoie de politici şi măsuri care să pună pe primul loc libertatea şi drepturile cetăţenilor, dar care includ totodată şi aspectele sociale. De aceea, rămânând fideli ideilor şi valorilor în care credem, ne angajăm să le implementăm în continuare pentru România. Alături de noi sunt cei mai mulţi dintre cei cu care am pornit la un nou drum în 2017, dar şi colegi care s-au alăturat ulterior Proiectului, care înţeleg să fie acum solidari cu principiile pe care le-am expus”, transmiteau atunci demisionarii.

Pe lista celor care au plecat atunci de la Pro România se regăsesc:

Daniel Constantin - Fondator şi Primvicepreşedinte PRO România

Sorin Mihai Cîmpeanu - Fondator şi Primvicepreşedinte PRO România

Mircea Banias - Deputat, Vicepreşedinte PRO Romania şi Coordonator Constanţa

Damian Florea -Fondator, Deputat, Coordonator Ilfov

Liviu Balint - Deputat, Coordonator Sălaj

Georgian Pop - Deputat

Răzvan Mitu - Fondator, Vicepreşedinte PRO România şi Coordonator Bucureşti

Cristian Cosmin - Fondator şi Vicepreşedinte PRO România

Raluca Haliţ - Fondator PRO România, Coordonator Tineret Bucureşti

Georgică Dumitru - Coordonator Dâmboviţa

Marius Sanfirişcă - Coordonator Hunedoara

Silvian Dan - Coordonator Olt

Gigi Danuţ Feţeanu - Coordonator Sibiu

George Manciu - Coordonator Sector 2

Letiţia Stoian - Coordonator Sector 4

Dan Marian - Coordonator Sector 5