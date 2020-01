SURSE Lupta pentru Capitală: PNL alege între Rareş Bogdan şi Nicuşor Dan

Liberalii vor să rezolve problema candidatului pentru Primăria Capitalei în februarie. La sfârşitul lunii ianuarie PNL va comanda un nou sondaj de opinie în care vor fi măsuraţi Rareş Bogdan (europarlamentar), Ciprian Ciucu (consilier general), Violeta Alexandru (ministru al Muncii şi preşedinte PNL Bucureşti), Nicuşor Dan (candidat independent) şi Gabriela Firea (primarul general). În funcţie de acest sondaj şi de negocierile politice cu formaţiunile anti-PSD, cum sunt USR, PLUS, PMP şi ALDE, ar urma să fie stabilit candidatul Opoziţiei. Negocierile vor ţine cont şi de sistemul electoral. În cazul în care alegerile vor avea loc într-un singur tur de scrutin, e obligatoriu ca partidele de dreapta să vină cu un candidat unic pentru a avea şanse în faţa Gabrielei Firea. Dacă se va reveni la sistemul în două tururi, atunci fiecare partid va avea candidat propriu la start, urmând ca dreapta să se coaguleze în runda finală.

„Modul în care muncim în acest moment în PNL Bucureşti ne obligă să avem un candidat susţinut de Partidul Naţional Liberal din interiorul echipei PNL. Ne obligă acest lucru, pentru că am pornit într-un proiect în care trebuie să avem încredere în capacitatea noastră de a genera o soluţie pertinentă, capabilă şi credibilă în Bucureşti. Ceea ce nu înseamnă că nu vom colabora cu partenerii noştri politici din opoziţia de astăzi din Bucureşti, ba chiar va exista şi există aceste consultări şi colaborări pentru a găsi cea mai bună formulă”, a declarat Violeta Alexandru, într-un interviu la Digi 24.

Taberele sunt împărţite în PNL. O parte dintre liberali vor candidat propriu, ceea ce înseamnă că liberalii s-ar îndrepta spre o susţinere a candidaturii lui Rareş Bogdan. „Rareş Bogdan are şanse să fie candidat şi pentru Primărie. Depinde doar de el”, au declarat pentru „Adevărul” surse din conducerea PNL. Potrivit acestora, Rareş Bogdan şi Nicuşor Dan au o intenţie de vot mult mai mare faţă de Vlad Voiculescu, propunerea PLUS pentru Primăria Capitalei. Din acest motiv, liderii PNL exclud susţinerea lui Vlad Voiculescu pentru funcţia de primar general. Zilele trecute Vlad Voiculescu a prezentat un sondaj de opinie în care era cotat la o intenţie de vot de 35%, în timp ce Rareş Bogdan era cotat la 23%.

Nicuşor Dan, soluţia de compromis

Pentru liberali, Nicuşor Dan ar putea fi o variantă de compromis, prin susţinerea sa ca independent. Surse politice din PNL consideră că o variantă echitabilă pentru forţele anti-PSD ar fi susţinerea lui Nicuşor Dan pentru Capitală, iar pentru primăriile de sector să fie împărţite candidaturile. De exemplu, din start liberalii vor să aibă candidaţi la sectoarele 2 şi 6, acolo unde au şanse mari, însă ar emite pretenţii pentru un candidat al lor, dar cu susţinerea mai multor partide, şi pentru Primăria Sectorului 1.

Pe de altă parte, o luptă pentru candidatură este dusă în interiorul USR-PLUS, în condiţiile în care Voiculescu e candidatul PLUS, iar Nicuşor Dan a fost desemnat candidat doar de USR Bucureşti, nu şi conducerea centrală, care mai mult i-a pus piedici. În plus, presiuni pentru retragerea din cursă vin şi din partea partidului condus de Dacian Cioloş, în condiţiile în care Voiculescu i-a cerut lui Nicuşor Dan să precizeze în scris că dacă nu va fi desemnat candidatul Alianţei USR-PLUS, nu va încerca o candidatură ca independent nesusţinut de niciun partid.

Vlad Voiculescu vrea angajamente

„Dacă bucureştenii vor decide că Nicuşor Dan e candidatul îl voi susţine şi mă aştept la acelaşi lucru din partea lui. Îl invit să semnăm un acord că avem un singur candidat al Alianţei. Aş vrea să aud lucrurile astea spuse mai clar din gura lui”, a mai precizat Vlad Voiculescu.

Fostul lider al USR l-a asigurat pe candidatul PLUS că nu e nevoie de angajamente scris, fiind de acord să se retragă în condiţiile în care opoziţia are candidat unic. „Am dovedit în toată activitatea mea publică că sunt un om de onoare şi nu trebuie angajamente scrise. Am spus de acum un an că opoziţia trebuie să aibă un candidat unic. Că trebuie să existe metode acceptate de toată lumea în care acest candidat să fie desemnat şi în ipoteza în care opoziţia va avea un candidat unic, eu nu voi candida”, a fost răspunsul lui Nicuşor Dan la apelul lui Vlad Voiculescu.

La ultimele alegeri, neînţelegerile între PNL şi Uniunea Salvaţi Bucureştiul au ajutat-o pe Gabriela Firea să câştige mandatul de primar. Deşi au discutat de un candidat comun al PNL şi USB, din partea acestor partide au intrat în luptă Cătălin Predoiu şi Nicuşor Dan. Predoiu a obţinut 11%, în timp ce Nicuşor Dan aproape 31%. Gabriela Firea câştigat Primăria Capitalei cu 42% din voturi.