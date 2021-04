Sorin Grindeanu: Susţinem două lucruri - guvern PSD cu prim-ministru social-democrat sau alegeri anticipate

Prim-vicepreşedintele PSD a subliniat că suntem în plină criză sanitară, economică şi politică, principalul vinovat al crizei politice fiind preşedintele Klaus Iohannis. „El a permis şi a girat constituirea acestei coaliţii dezastruoasă, coaliţia pierzătorilor. (...). Vedem acum că preşedintele se ascunde. Probabil îi este teamă să dea ochii cu românii şi să-şi asume greşeala de a fi nominalizat un guvern de o calitatea atât de slabă", a afirmat Sorin Grindeanu.



Sorin Grindeanu a subliniat că este exclus ca PSD să intre la guvernare alături de PNL. „Susţinem două lucruri. Guvern PSD cu prim-ministru PSD, pentru că noi am câştigat alegerile, asta este prima noastră opţiune. Dacă acest lucru nu se poate, citând din clasici în viaţă care se află, probabil, la schi acum, trebuie să ne întoarcem la popor. Poporul întotdeauna are dreptate, asta auzeam în urmă cu un an, de la preşedintele Iohannis, care ne spunea că Parlamentul, acum un an, nu mai reflecta voinţa românilor. Îl anunţ că, acum, Parlamentul nu mai reflectă voinţa românilor. A doua opţiune ar fi alegerile anticipate. Sigur că toate procedurile care ar duce la declanşarea acestor alegeri ar însemna două-trei luni până la declanşarea lor. Dacă în luna iunie s-ar hotărî declanşarea alegerilor anticipate nu ne-am mai afla în plină criză sanitară, pandemia ar fi poate de domeniul trecutului, ar putea fi asigurate condiţiile pentru organizarea alegerilor anticipate", a declarat Sorin Grindeanu