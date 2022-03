România, în atenţia presei internaţionale. Declaraţiile premierului, în contextul crizei din Ucraina, preluate de The New York Times

Prezenţa premierului Nicolae Ciucă la vama Siret, în primele zile de la începerea războiului din Ucraina, şi declaraţiile referitoare la situaţia refugiaţilor ucraineni l-au adus pe şeful Guvernului României în atenţia presei internaţionale.

The New York Times scria, pe 26 februarie, cum graniţele României au fost luate cu asalt de ucrainenii care au fugit din calea războiului, amintind declaraţiile premierului Ciucă, prezent la punctul de trecere a frontierei Siret. „Nu m-aş fi aşteptat să mai experimentez astfel de situaţii. (...) De-a lungul carierei mele profesionale am văzut nenumărate locuri în care a existat multă suferinţă. Ceea ce am văzut acum este multă suferinţă, oameni afectaţi de ororile războiului”, este declaraţia prim-ministrului român, citată de publicaţia americană.

Într-un articol mai recent, publicat marţi, 29 martie, sursa citată vorbeşte despre felul în care războiul din Ucraina a schimbat priorităţile de achiziţie din Europa, amintind faptul că România a început să îşi îndrepte atenţia către pastilele cu iod.

„Nu ne-am gândit niciodată că va trebui să ne întoarcem la Războiul Rece şi să luăm din nou în considerare iodura de potasiu”, este afirmaţia premierului Ciucă, citată de The New York Times. Publicaţia precizează că premierul român „a petrecut o viaţă întreagă pe câmpul de luptă înainte de a fi desemnat prim-ministru al României în urmă cu patru luni. Cu toate acestea, nici măcar el nu şi-a imaginat nevoia de a cheltui milioane de dolari pentru producţia de urgenţă de pastile cu iod pentru a ajuta la blocarea intoxicaţiei cu radiaţii în cazul unei explozii nucleare sau pentru a creşte cheltuielile militare cu 25% într-un singur an”.

Totodată, sursa citată aminteşte şi ajutorul umanitar oferit Ucrainei, precizând că ţări precum România şi Polonia „au mers mai departe” şi le-au oferit refugiaţilor „aceleaşi servicii educaţionale, de sănătate şi sociale de care beneficiază cetăţenii lor”.

Thousands of Ukrainians fleeing Russia’s invasion have crossed into neighboring nations like Romania. "What I have seen is a lot of suffering, people who are plagued by the horrors of a war," Nicolae Ciuca, Romania's prime minister, said. https://t.co/9tHNuJqyL9 pic.twitter.com/SmgrPOFVPe